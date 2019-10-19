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影／智利示威失控！企業大樓遭縱火 首都進入緊急狀態

2019-10-19 17:40聯合報 編譯周辰陽 ╱即時報導

拉美國家智利民眾近日不滿地鐵票價調漲，走上首都聖地牙哥街頭示威抗議，但活動在18日晚間變調，暴力和破壞四起。國際電力公司「ENEL」智利總部大樓遭人縱火陷入火海，總統皮內拉（Sebastián Piñera）啟動國家安全法，宣布聖地牙哥進入緊急狀態。

智利是拉美最富裕國家，但同時也是貧富不均最嚴重的國家之一。民眾不滿日常生活開銷變高，人口6百萬的首都聖地牙哥情況又特別嚴重。當局月初因應能源價格升高與智利披索走軟，宣布尖峰時刻的地鐵單程票價提升1.17美元（約合台幣36元），導致日積月累的民怨爆發。

根據報導，許多高中生和大學生的抗議者跳過驗票閘門、攻擊地鐵站、破壞監視器鏡頭與其他設備。還有示威者縱火妨礙交通，市內破壞四起，數千通勤族也因此動彈不得。抗議者還被拍到扔擲石塊、攻擊警車，縱火焚燒至少一輛巴士，鎮暴警察則動用催淚瓦斯與警棍還擊。

國際電力公司「ENEL」智利總部大樓遭人入侵縱火，火勢經由逃生間迅速延燒，導致多個樓層陷入熊熊大火。「ENEL」聲明指出，員工當下立即疏散、無人受傷，並對此極端暴力行為深感遺憾。

智利政府指出，這是「有組織團體」犯下的「暴力和恣意破壞行為」。皮內拉總統表示，宣布緊急狀態目的是「確保公眾秩序、安全及私人財產」，表示「我國核心是依法治國，不容許暴力存在。」

這是智利2010年大地震後，軍隊將首度重回街頭。依照智利軍事獨裁政府留下的憲法相關條文規定，緊急狀況可持續15日，賦予政府額外權力限制行動及集會自由，破壞公眾秩序有罪者最高可判20年有期徒刑。

智利首都聖地牙哥民眾抗議地鐵票價調漲活動18日晚間變調，暴力與破壞四起，國際電力...
智利首都聖地牙哥民眾抗議地鐵票價調漲活動18日晚間變調，暴力與破壞四起，國際電力公司「ENEL」智利總部也遭人縱火，大火在逃生梯間迅速延燒，群眾圍觀消防人員搶救。路透
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智利首都聖地牙哥民眾近日走上街頭，抗議地鐵票價調漲，但活動18日晚間變調，暴力與...
智利首都聖地牙哥民眾近日走上街頭，抗議地鐵票價調漲，但活動18日晚間變調，暴力與破壞四起，一處地鐵售票中心遭到縱火焚燒。路透
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智利縱火票價
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