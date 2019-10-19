盜亦有道? 墨西哥毒梟家族願負擔槍戰死傷者費用

2019-10-19 16:34 聯合報 編譯 聯合報 編譯 張佑生 ╱即時報導



墨西哥軍警17日圍捕毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）之子Ovidio Guzman反遭毒梟優勢火力壓制，被迫放人後，仍造成至少8死20傷。古茲曼家族律師宣布，古家將負擔死者喪葬以及傷者的醫療費用。