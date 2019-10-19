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女子搭遊輪危險動作自拍 遭遊輪公司終身禁乘

2019-10-19 15:48聯合報 編譯田思怡／即時報導

一名女子在搭乘加勒比海遊輪時，爬到她房間陽台的欄杆上拍照，因動作太過危險被趕下遊輪，還被遊輪公司終身禁止搭乘。

女子搭乘的皇家加勒比國際遊輪（Royal Caribbean）「海洋魅麗號」（Allure of the Seas）本周稍早即將抵達海地拉巴迪（Labadee）時，遊輪上的乘客波洛斯奇（Peter Blosic）看到這名女子爬上陽台的欄杆後，通報遊輪工作人員。

波洛斯奇告訴CNN：「當時我在我的陽台上，看到這名女子爬上她的欄杆，事情發生的很快，不知道她的意圖，我趕緊通報工作人員，如果我不說，她可能會往下跳，那就太可怕了。」

波洛斯奇後來上傳這名穿藍色泳衣女子把雙手放在頭上的照片。遊輪工作人員隨後找到這名女子，在遊輪抵達牙買加的法爾茂斯（Falmouth）後，把她趕下遊輪。

皇家加勒比國際遊輪公司一名發言人向CNN證實這件事，並聲明說：「本周稍早『海洋魅麗號』一名乘客被人看到危險地擺姿勢拍照，在同伴的協助下站在她房間陽台的欄杆上。這名乘客在牙買加的法爾茂斯下船，現在被終身禁止搭乘皇家加勒比國際遊輪。

一名女子在搭乘加勒比海遊輪時，爬到她房間陽台的欄杆上拍照，因動作太過危險被趕下遊...
一名女子在搭乘加勒比海遊輪時，爬到她房間陽台的欄杆上拍照，因動作太過危險被趕下遊輪，還被遊輪公司終身禁止搭乘。取自網路
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