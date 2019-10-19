影／隱形斗篷成真？加國製造商秀成果 證明能騙過人眼

2019-10-19 15:08 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ╱即時報導



英國《每日電訊報》報導，加拿大迷彩設備製造商「超隱生技」（Hyperstealth Biotechnology）近日為「量子匿蹤材料」（Quantum Stealth）申請專利，宣稱可藉由折射目標周圍光線，進而改變位置或直接憑空消失，讓旁人只能看到身後背景。

超隱生技宣稱，該公司的量子匿蹤材料「不用動力來源、便宜又薄如紙」，能在一定視角內隱蔽軍方裝甲車輛、火砲、飛機、船艦或地面部隊，甚至整棟建築都不成問題，並且發布概念說明影片，實地證明產品確實可讓玩具吉普車、戰機和玩具戰車看起來近乎消失。

另一段影片中，發明人兼執行長克萊瑪（Guy Cramer）親自出馬，舉起一塊被量子匿蹤材料覆蓋的鎮暴盾牌。可見到盾牌接近身體時，仍能見到克萊瑪的身軀輪廓，當他的手臂一伸直，人就直接消失在背景中，只能看到握住盾牌的手臂。最吸睛的「2號版本」（Version 2）一經正確擺放，就可明顯地操縱樹木位置，進而遮蔽貨車與建築物。

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超隱生技投入量子匿蹤材料開發已有數年時間，整個技術目前仍處於開發階段，卻已能讓使用者躲過紅外線、紫外線及熱顯像儀，申請專利則代表他們距離量產已更進一步。

雖然美軍和英軍目前都投入隱形偽裝技術的開發，但超隱生技宣稱，他們的量子匿蹤材料在任何環境、任何季節的任何時間，無論日夜都可使用，其他偽裝技術根本無法相比。