阿帕契事件翻版！明星坐駕駛座上傳影片 機長遭終身禁飛

2019-10-19 14:27 聯合報 編譯 聯合報 編譯 田思怡 ／即時報導



埃及電影明星兼歌手穆罕默德．拉馬丹（Mohamed Ramadan）13日在他的推特和Instagram帳號貼出一段影片，影片中他對著鏡頭說：「生平第一次，我將駕駛飛機。」

接著鏡頭轉向他進入駕駛艙，坐在機長旁邊的副駕駛座上，手握控制桿。鏡頭沒拍到的一位不明人士說：「我對天發誓，現在是穆罕默德．拉馬丹在駕駛飛機。」

埃及航空法規規定，在飛行中，乘客不准進入駕駛艙。拉馬丹上傳的影片在社群媒體引起一片嘩然，有網友呼籲抵制這位明星。

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當時拉馬丹與他的樂團正搭乘埃及史馬特航空公司（Smart Aviation）的專機飛往沙烏地阿拉伯首都利雅德演出。

埃及媒體報導，那位允許拉馬丹進入駕駛艙的機長已遭埃及民航局終身禁飛，副機長遭停飛一年，史馬特航空公司執行長也辭職。

民航局發表聲明說：「在證實違反埃及民航法後，我們對駕駛魯莽和不負責任的行為採取嚇阻措施。埃及各航空公司的飛航安全最重要。」

31歲的拉馬丹享有高人氣，拍過十幾部電影和幾部電視影集，他的YouTube頻道有超過700萬訂戶，暢銷曲「Mafia」在YouTube上有1億5800多萬點閱。

不過他過去也有爭議。今年8月，拉馬丹在他的演唱會上穿透明襯衫，舞姿極其挑逗，在遭到批評後，有人要求禁止他演出。