阿富汗遇襲62死 神學士否認涉案
2019-10-19 14:14世界日報 編譯中心╱綜合18日電
阿富汗一間清真寺今天進行禮拜時發生炸彈爆炸事件，已知至少62人死亡。此前一天，聯合國才表示阿富汗暴力情形已達「無法令人接受」的地步。目前尚未有組織承認犯行，神學士亦否認涉及此事件。
阿富汗東部的南加哈省（Nangarhar）省長發言人柯吉亞尼（Attaullah Khogyani）指出，這起發生在省內清真寺的攻擊事件還至少造成33人受傷。這是阿富汗今年以來，發生最致命的第二起攻擊事件。
柯吉亞尼表示，清真寺內部遭「爆裂物」爆炸攻擊，但包括神學士（Taliban）等其他消息來源指出，這棟建物可能是遭受迫擊砲攻擊。
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當地居民說，當時約有350人在做禮拜。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）透過發言人表示，傷者還包括孩童在內。
聯合國昨天公布一份新報告指出，自今年7月至9月，阿富汗平民遭殺害或受傷人數已達「史無前例的」數字。數字顯示，自今年7月1日至9月30日止，阿富汗已有1174人死亡和3139人受傷，相較去年同期增加42%。
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