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影／全城槍戰！軍警不敵毒梟重火力釋囚 墨總統幫緩頰

2019-10-19 13:04聯合報 編譯周辰陽 ╱即時報導

墨西哥軍警17日抓到大毒梟「矮子」古茲曼之子歐維迪歐（Ovidio Guzmán López），卻因不敵毒梟重火力被迫縱虎歸山，引發國際媒體一片譁然。墨西哥總統羅培茲事後解釋，「不值得捲入更多人命」硬抓罪犯，也堅持不能學前朝「以火治火」的鐵腕反毒策略。

根據報導，一隊正在錫那羅亞州首府古里亞坎市巡邏的國民兵部隊17日抓到歐維迪歐，帶著他匆忙撤往安全屋。就在他們等候逮捕令時，遭大批手持強大火力的槍手包圍。古里亞坎市幾乎在同一時間變成戰場，數百名販毒集團槍手在市內各處出沒，與安全部隊爆發超過70場槍戰，同時縱火燒毀車輛、朝軍方宿舍及重要公家機關開槍、劫獄後放走超過50名受刑人。

從目擊者拍攝的影片可清楚看到，光天化日之下槍聲大作，起火車輛竄出濃煙，民眾紛紛遠離窗戶，攜家帶眷在屋內屋外匆忙尋找掩護。媒體指入夜的古里亞坎市明顯「淪陷」，整起事件目前至少造成8人死亡、16人受傷。槍手一度綁架8名陸軍士兵和1名警官，並在歐維迪歐獲釋後放人。

墨西哥總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）18日出面緩頰，表示：「放人的決定有我的支持、我的背書，因為局勢非常艱困，許多民眾都面臨著性命風險。」他說「捉拿一名罪犯，不值得捲入更多人命」。

儘管類似場景過去也曾在墨國上演，但17日的事件無論程度和複雜度都是史無前例，凸顯錫那羅亞販毒集團火力更強，人力與戰術更優，也顯示前首腦「矮子」古茲曼被美國關入大牢對組織沒有太大影響。

專家指出，抓捕歐維迪歐的行動從頭到尾根本是災難。國家此次向販毒集團退讓會導致其他犯罪集團仿效，讓他們以為首領被抓，只需要傾巢而出、製造暴亂，就能強迫當局放人。

全副武裝的墨西哥販毒集團槍手17日出現在錫納羅亞州首府古里亞坎市街頭，就站在一輛...
全副武裝的墨西哥販毒集團槍手17日出現在錫納羅亞州首府古里亞坎市街頭，就站在一輛被縱火焚燒的卡車前方。槍手當日與安全部隊進行超過70場槍戰，同時還縱火燒毀車輛、朝軍方宿舍及重要公家機關開槍、劫獄後放走超過50名受刑人。路透
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據稱是17日一度被墨西哥軍警抓到的大毒梟「矮子」古茲曼之子歐維迪歐大頭照。錫納羅...
據稱是17日一度被墨西哥軍警抓到的大毒梟「矮子」古茲曼之子歐維迪歐大頭照。錫納羅亞販毒集團為歐維迪歐被捕大舉出動，用重火力與街頭戰爭壓倒軍警，迫使墨國當局決定放人。畫面翻攝：Twitter/Stephentwoodman
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墨西哥錫納羅亞州首府古里亞坎市街頭17日化為戰場，軍警與販毒集團槍手激烈交火，全...
墨西哥錫納羅亞州首府古里亞坎市街頭17日化為戰場，軍警與販毒集團槍手激烈交火，全市形同陷入無法治狀態。歐新社
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販毒墨西哥大火
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