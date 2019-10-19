英國會表決脫歐協議 歐盟領袖緊盯
2019-10-19 12:15
聯合報 編譯胡夢瑋
／即時報導
英國國會19日為脫歐協議罕見開會，歐盟領袖將密切注意發展。
歐盟日前舉行高峰會，通過脫歐協議，英國和歐盟領袖皆大歡喜，但預料英國國會19日的會議將充滿緊張氣氛。
高峰會結束時，疑歐派的強生終於贏得歐盟領袖讚揚。向來對強生很有意見的法國總統馬克宏談到強生「策略性思考、參與意願及堅持不懈」時表示，強生有時候是很有趣的（colourful ）。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
峰會主席圖斯克（Donald Tusk）熱情的拍拍強生肩膀；日前嘲諷強生落跑記者會的盧森堡總理貝特（Xavier Bettel）也對強生露出微笑 。
經過三年多的協商溝通，歐盟相信如今終於對北愛邊境有解決辦法。
脫歐協議遲遲無法通過的關鍵原因是北愛與愛爾蘭的邊境問題。高峰會前，強生與愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）一對一面談，接受北愛爾蘭可以保持歐盟的規範標準，擁有特殊海關檢查系統。
這代表，北愛爾蘭港口及北愛爾蘭貝爾法斯特國際機場將會設立海關檢查站。運往愛爾蘭的貨物將會受到歐盟關稅制度管轄。
留言