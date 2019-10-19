強生脫歐的代價：蘇格蘭和北愛加速脫離聯合王國

2019-10-19 12:00 聯合報 編譯 聯合報 編譯 田思怡 ／即時報導



紐約時報分析，英國首相強生的脫歐協議將加速蘇格蘭和北愛爾蘭脫離大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國的離心力。

分析說，對強生而言，他與歐盟達成的脫歐協議的一大賣點是，北愛爾蘭在法津上仍留在英國關稅領域。

強生17日說，聯合王國仍是完整的。

但能維持多久是另一回事。分析家說，強生脫歐協議最深遠的影響是助長聯合王國的離心力。蘇格蘭民族主義者表示，強生的計畫將促使他們尋求再舉行一次蘇格蘭獨立公投，而愛爾蘭民族主義者則樂觀看待強生的脫歐協議，認為這是愛爾蘭與北愛朝統一往前邁一步。

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反對與英國分離的北愛民主統一黨誓言在國會投票反對強生的脫歐協議，認為這是貝爾法斯特協議（Good Friday Agreement）的挫敗，該和平協議保障英國享有北愛主權，除非大多數北愛人民偏向與愛爾蘭統一。該協議也建立北愛的統派（主張與英國維持統一）與民族主義者（主張與愛爾蘭統一）之間的分權機制。

在強生與歐盟達成脫歐協議前，英國脫歐已暴露聯合王國的脆弱。在2016年脫歐公投中，蘇格蘭和北愛的選民都選擇留在歐盟，只有英格蘭的選民選擇脫離歐盟。

英國政府針對脫歐條件與歐盟經歷數年的痛苦協商，更加深蘇格蘭和北愛許多人的疏離感。