疑延誤通報釀空難 文件揭波音2016就知飛安問題

2019-10-19 12:18 中央社 綜合外電報導



根據法新社今天審視的文件，737 MAX型飛機認證幕後一名波音（Boeing）機師在2016年曾告訴同事，「操控特性增益系統」（MCAS）模擬測試時「運作不受控制」。

根據即時通訊紀錄，波音737 MAX首席技術機師佛克納（Mark Forkner）表示，防失速系統MCAS在模擬測試期間表現「極糟」，而「我基本上（在未察覺的情況下）騙了監管單位」。

法新社報導，波音早就知道有這些通訊紀錄，但數個月後才告訴美國聯邦航空總署（FAA），令外界再度懷疑波音早在發生兩起空難前就知道737 MAX系統有問題，並質疑波音是否在調查過程對監管單位誠實坦率。

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波音股價今天重挫6.8%，收344美元。飛航專家表示，這起事件的曝光可能進一步延遲737 MAX復飛時間。

印尼獅子航空（Lion Air）和衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）去年10月和今年3月相繼發生737MAX墜機事故，造成346人喪生。737 MAX之後遭到全球禁飛。

這兩起空難與航空總署對737 MAX認證情況受到多個單位的調查，包括司法部及國會委員會，而波音執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）預定在本月稍晚赴國會作證。

根據初步調查，在獅航與衣航的兩起空難中，MCAS因為錯誤感應讀數而突然將機鼻朝下，妨礙機師在起飛後控制飛機的能力。

航空總署在認證期間根據與佛克納及其他波音人員的互動情況判斷，MCAS系統只會在罕見情況下啟動，並不會對飛安構成威脅。

航空總署批評波音「好幾個月前」就知道有上述即時通訊紀錄，但直到昨天才向飛安監管人員披露。

航空總署署長狄克森（Steve Dickson）在致米倫伯格的信中表示：「我昨夜審視一份波音昨晚呈交運輸部的文件，內容令人擔憂。」

「我得知波音幾個月前就在檔案中發現這份文件，我希望你立即解釋有關這份文件的內容，以及波音為何延誤向安全監管單位公布這份文件。」

航空總署表示，已經向國會議員及運輸部督察長回報對波音的疑慮。

波音發言人說，米倫伯格已致電狄克森，回應「他信中提到的疑慮」，並向航空總署保證公司會「盡所能採取一切措施讓MAX安全恢復營運」，並表示公司已在今年稍早將通訊紀錄提供給「適當的調查當局」。