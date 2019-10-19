新登月太空服xEMU亮相 穿上它可存活6天

2019-10-19 12:09 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



NASA發表全新登月太空服xEMU。圖／世界日報提供 分享 facebook

新一代登月太空服出爐！美國太空總署(NASA)署長布萊登斯汀(Jim Bridenstine)在兩名女太空人寫下首度全女性太空漫步新頁前，宣布「阿提米絲」(Artemis)登月計畫太空人將穿著全新太空服，登上月球。

全新登月太空服正式名稱xEMU(車外探索行動服，Exploration Extravehicular Mobility Unit)，外觀與國際太空站目前的太空服類似，但NASA強調新的登月太空服更舒適合身、機動性更強。

布萊登斯汀同時介紹了附頭盔的橘色艙內飛行服(Orion Crew Survival System)。Orion太空船將載人前往月球或其他太空深處。太空人進入Orion太空船及在艙內等待發射時，將穿上此橘色飛行服。

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在華府NASA總部舉行的太空服發表活動中，紅、藍、白色相間的xEMU太空服，是由休士頓詹森太空中心(Johnson Space Center)太空工程師克莉絲汀·戴維斯(Kristine Davis)穿著展示。布萊登斯汀向現場觀眾表示，「克莉絲汀現在穿的太空服，適合所有登月太空人穿著。」

今年3月，國際太空站曾因沒有足夠的M號尺碼女性太空服，不得不臨時取消史上第一次全女性太空漫步。

太空工程師艾米·羅斯(Amy Ross)表示，新太空服的軸承設計，讓太空人肩部更能向上伸展，腰部和腿部也有更大運動範圍。戴維斯當場劃圓移動手臂、蹲下並彎腰從舞台上撿起一塊岩石，證明太空服的活動功能。

艾米·羅斯表示，密封的軸承可保護太空服不受月球磨蝕粉塵影響。新太空服接縫處更少，使用新材料防止灰塵進入。

新太空服具有100％氧氣環境，有助太空人立即工作，不必花時間「準備呼吸」清除體內氮氣。太空服生命支持系統可為太空人提供約8小時空氣，緊急情況可再多加1小時。

JSC項目經理達斯汀．哥莫特(Dustin Gohmert)展示Orion Crew Survival System艙內飛行服時則說，「這套飛行服將保護太空人不受意外減壓影響，我們可以靠它避難，在這衣服裡生存整整六天，將身體保持在8psi(每平方吋的受力磅數)，然後降至4.3 psi。這是不小的壯舉。」布萊登斯汀還指出，「必要時，它也可以是太空船。」

「阿提米絲」(Artemis)登月計畫預定2024年登月，屆時將有一男一女兩名太空人在月球漫步、測試太空船，在月球建立長期前哨基地，以協助人類在2028年踏上火星或在火星附近活動。