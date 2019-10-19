波音737 MAX有問題 試飛員3年前就發現了

2019-10-19 12:03 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合18日電



波音737MAX飛機，試飛員早發現問題。圖／世界日報提供 分享 facebook

波音公司的一名機師2016年在模擬試飛中，曾向另一名機師說明他感覺到波音737 MAX飛機的操縱特性增強系統(MCAS)存在問題，這一問題導致兩年後印尼航空和伊索比亞航空的同類飛機發生空難。

波音公司知道機師的簡訊，但沒及時交給聯邦航空管理局(FAA)，而是在今年2月先給了進行刑事調查的司法部後，17日才交給主管FAA的運輸部。FAA局長18日致函波音公司執行長，對波音通報太遲表示強烈不滿，要求波音公司說明。

機師的簡訊說，MCAS在模擬飛行中「有些瘋狂，直至飛機掉到4000呎的高度和230節的速度時，我才控制住」。另一個機師回應表示驚訝。

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機師還對另一位機師說，MCAS的速度劇跌至0.2馬赫，表明飛行速度太低，達不到設計要求，因此需對MCAS系統進行更新。這名機師說，他無意中對FAA撒了謊。

兩個機師的簡訊表明，MCAS的問題在飛行試驗前便已存在，但波音公司的兩個機師都不清楚是怎麼回事。

FAA聲明說，波音遲遲才把公司數月前就知道的機師簡訊交給運輸部，FAA局長憤怒地要波音公司執行長即刻解釋。

一名知情者說，波音把簡訊交給司法部後，又試圖與發簡訊的機師取得聯繫，以便就簡訊交換意見，但一直沒有聯繫上。波音沒把簡訊交給FAA，是因為司法部的刑事調查可能涉及到波音與FAA在飛機認證上的關係。

有報導說，發簡訊的機師曾試圖以憲法第五修正案規定的免於自我入罪為由，拒絕交出檢方要求的簡訊。

西南航空機師協會聲明說，波音公司在737 MAX飛機的安全性能上誤導了機師、政府管理部門和航空業界，是公司的瀆職和詐欺。