超級星期六表決前強生勝算增 保守黨叛將提修正案阻撓

2019-10-19 10:40 聯合報 編譯 聯合報 編譯 田思怡 ／即時報導



英國首相強生欲在19日「超級星期六」獲國會批准歷史性脫歐協議的期望再添變數，英國保守黨反叛議員萊特溫（Oliver Letwin）周五針對強生的脫歐協議表決動議提出修正案，要求國會先表決通過如何執行脫歐的所有相關法案，才能批准強生與歐盟達成的脫歐協議，此修正案已獲得在野黨工黨支持。

萊特溫修正案若獲國會通過，強生的脫歐協議即使在19日獲國會表決通過，英國也可能無法如期在10月31日脫歐，因為國會必須先通過所有脫歐相關法案，可能費時數周。

根據之前國會通過的「班恩法案」（Benn Act），國會必須在19日晚上11點之前通過脫歐協議，或者同意無協議脫歐，否則強生必須向歐盟申請延後脫歐。

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萊特溫提出的修正案，已獲得工黨和前財相韓蒙德等保守黨叛將支持，下議院議長貝爾考（John Bercow）若同意排入辯論，幾乎確定會獲通過。

首相府表示，強生仍會在19日要求表決他的脫歐協議，以期贏得象徵性勝利，但他不能聲稱國會已批准他的脫歐協議。不過，如果他的脫歐協議19日未過關，強生可能面臨由工黨後排議員提出的不具法律約束力的二次公投表決。

萊特溫之所以提出修正案，著眼於強生的脫歐協議有可能在19日過關。在9名工黨議員表態支持強生脫歐協議，以及至少12名過去反對梅伊脫歐協議的保守黨議員支持強生版後，強生的勝算增加。

強生版脫歐協議要過闗，必須獲得320名議員投贊成票。英國廣播公司（BBC）報導，已有302票支持，301票反對，36票未決定或意向不明。