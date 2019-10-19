旅行業者紛推碳中和計畫 用植樹抵銷碳排放
2019-10-19 10:18
聯合報 編譯徐榆涵
／即時報導
全球愈來愈多旅行業者推出碳中和計畫，以植樹、護林等方式減少環境衝擊。英國衛報報導，澳洲探險旅遊公司World Expeditions表示，11月1日起，所有行程都將符合碳中和，且客戶不需支付額外費用。
根據澳洲旅遊業者Intrepid Travel的最新研究，年輕旅客較年者旅客更願意透過會中和碳排的公司來預定行程。以Intrepid Travel和YouGov數據為基礎的研究發現，58%旅客認為永續性是選擇行程的要素，但當被問及希望旅行業者採取何步驟時，只有20%的55歲以上旅客說，希望能採取碳中和的方式；相較之下，1990年代後半期出生的年輕世代則有44%。
Intrepid自2010年以來就開始實施碳中和，購買再生能源計畫中的碳排額度，抵銷2000項行程製造出的碳排放。到2020年，Intrepid碳中和的範圍擴大至客戶預定的航班。
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其他陸續推出碳中和計畫的旅行公司還包括：英國豪華露營公司Canopy＆Stars，該公司計畫與另一機構合作，目標在2025年前種一百萬棵樹；英國旅遊公司Undiscovered Mountains於2018年底推出自願種樹計畫，但今年秋季開始，變成每筆訂單會自動安排種一棵樹。
雖然碳中和的做法被批評捨本逐末，主動中和碳排放的旅行業者增加。World Expeditions經理斯蒂爾（Gordon Steer）說，「這不是耍花招。旅遊業在氣候危機中也參了一腳，我們必須被看見邁出第一步，以抵銷我們客戶所製造的碳排，並鼓勵他們在自己購買機票時也能這麼做」。
旅遊公司網路索引業者Responsible Travel表示，碳中和本身存在缺陷，因此拒絕在其網站上宣傳碳中和計畫。該公司說，抵銷不只沒有用，還會導致減少碳排的焦點模糊。
相反地，Responsible Travel提倡對航空業徵收全球稅，要求對不同客群加權收費，讓搭乘商務艙、頭等艙和國內航班的旅客，比乘坐經濟艙的人付更多錢。
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