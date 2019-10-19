旅客觀念改變 歐洲之星創最佳單月業績

2019-10-19 10:05 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／即時報導



歐洲之星今年8月輸運人次創下歷年單月最高紀錄，超過100萬名旅客搭乘高速列車橫渡英吉利海峽。

英國衛報報導，注重節能減碳的時代，大眾對飛行替代方案的需求增加，歐洲之星打廣告時也強調此一趨勢。

歐洲之星執行長庫伯（Mike Cooper）表示，永續旅行的需求不斷增加，這對高速列車服務來說是「令人振奮的時刻」。他說，「我們在夏季時勢頭強勁，選擇搭乘高鐵旅行的北美旅客數量也大幅成長」。

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航空公司也有貢獻。荷蘭航空公司（KLM）呼籲乘客減少飛行次數，明年3月起，荷蘭航空將減少每日從阿姆斯特丹到布魯塞爾間的航班數量，並為旅客安排搭乘高速列車。

歐洲之星希望在未來幾個月內開始運行阿姆斯特丹至倫敦的直達列車。儘管直達服務的列車由倫敦開出，但由於邊境管制，從荷蘭前往英國的旅客目前須在布魯塞爾轉乘。

庫伯表示，在英國脫歐之前，列車服務處於解決潛在邊境問題的「可能最佳地位」，但他承認，不確定性顯然存在。

截至9月底前的三個月中，歐洲之星銷售收入增加3%，達到2.54億英鎊；同期乘客人數則成長4%，達到310萬人次。

下個月歐洲之星成立將滿25周年。自1994年11月14日通車以來，由倫敦至巴黎的通車時間從3小時縮短少到2小時15分，而乘客人數則從首年的不到300萬人，增加至去年的1100萬人。