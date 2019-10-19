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扮成強生爬大笨鐘！男子呼籲召開公民集會

2019-10-19 09:28聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

英國一名環保運動抗議者18日打扮成英國首相強生，爬上首都倫敦的大笨鐘，呼籲強生召開公民集會。

這名男子戴著上金色假髮、穿西裝外套、打著領帶爬上正處於維修狀態、被鷹架環繞的大笨鐘。男子還張開寫著「死掉的星球不值得驕傲」、「公民集會」布條抗議。

根據美聯社，這名43歲男子為樹醫生艾特金森（Ben Atkinson），他在臉書貼文呼籲強生召開公民集會。

英國氣候團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）在倫敦發動為期兩周的示威遊行，要求政府對氣候變遷拿出更強力因應措施。

日前其中一個抗議活動，有人爬上車頂影響地鐵列車通行，引發通勤族怒火。反抗滅絕18日針對干擾道歉，他們表示，「我們做這些事不是出於惡意，而是因為我們在乎並且害怕（氣候變遷）」。

英國一名男子扮成英國首相強生爬上大笨鐘，籲強生召開公民集會。法新社
英國一名男子扮成英國首相強生爬上大笨鐘，籲強生召開公民集會。法新社
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強生英國氣候變遷
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