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美眾議員提出 眾院版「台北法案」

美眾議員提出 眾院版「台北法案」

2019-10-19 07:16聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

美國聯邦眾議院外委會亞太小組成員匡希恒（John Curtis）等議員18日提出眾院版的「台北法案」，以因應中國大陸加強施壓，企圖限縮台灣國際空間與外交承認的舉措；此外，國會意見認為，美台應進行雙邊貿易談判。

匡希恒18日發布新聞稿指出，他與外委會首席議員麥考爾（Michael McCaul）、眾議員席瑞斯（Albio Sires）、迪馬里（Mario Diaz-Balart）、岡薩雷斯（Vicente Gonzalez）共同提出「台灣友邦國際保護暨強化倡議法案」（簡稱TAIPEI Act），旨在強化台灣的國際地位，並因應中國大陸對限縮台灣國際空間與外交承認所施的壓力。

匡希恒表示，美台關係重要，美方必須盡一切努力增進台灣的民主與自由市場經濟；兩黨支持「台北法案」，這將應對中國大陸的欺凌作為。

眾院提出的「台北法案」版本，與參議院外委會上月底通過的版本大致相同；國會意見指出，美國政府應該支持台灣與印太區域與全世界國家強化其官方關係與非官方夥伴關係，以及支持台灣的國際參與。

眾院版本也包括國會意見認為，美國應與台灣進行雙邊貿易談判，以達到一項符合共同經濟利益，並能保護美國勞工，以及有利於美國出口商的自由貿易協定。

參院外委會9月25日通過「台北法案」，尚待參、眾兩院皆通過一致版本，才會送交總統簽署。

匡希恒的新聞稿還附上一段影片，他以中文說，「各位你好，今天我很高興有這個機會。」接著轉用英文表示，他很高興今天宣布提出「台北法案」，這項法案是針對幫助美國的朋友台灣。

匡希恒並提及，他曾在台灣當摩門教傳教士，他很喜歡友好的台灣人民、文化、飲食等。

美國聯邦眾議院外委會亞太小組成員匡希恒等議員18日提出眾院版「台北法案」。圖/取...
美國聯邦眾議院外委會亞太小組成員匡希恒等議員18日提出眾院版「台北法案」。圖/取自匡希恒網站
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台北法案
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