甲骨文共同執行長賀德過世 享壽62歲
2019-10-19 05:03中央社 加州18日綜合外電報導
企業軟體製造商甲骨文公司（Oracle Corp）今天指出，共同執行長賀德（Mark Hurd）過世，享壽62歲。
路透社報導，甲骨文上月宣布賀德將請病假，但未詳述原因。
在賀德和另一位共同執行長卡茲（Safra Catz）經營管理下，甲骨文企圖快速將業務轉型至雲端運算軟體。
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卡茲和創辦者兼科技長艾里森（Larry Ellison）接手賀德病假期間的工作。
艾里森在寫給員工的電郵中表示：「馬克（指賀德）是我親密且無可替代的朋友，及值得信賴的同事。」
賀德自2005年起曾任惠普公司（Hewlett-PackardCo）執行長，後因爭議遭惠普強迫離職，一個月後於2010年9月獲任為甲骨文共同總裁。
2014年，賀德和卡茲獲任為甲骨文共同執行長。
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