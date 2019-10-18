換位換腦袋？強生反對過的 現在都納入脫歐協議

2019-10-18 22:23 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／即時報導



英國泰晤士報報導，英國首相強生與歐盟達成的脫歐協議草案中，包含許多強生還沒上台時反對的措施，可見強生「通權達變」，上任後很快就掌握實際情況並務實處理。

11個月前，強生在執政保守黨友黨「北愛民主統一黨」會議上說：「要是在英國本土和北愛之間設置關卡，甚至是海關，一定會使聯合王國搖搖欲墜。」英國全稱為大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國。強生還說過，沒有一個保守黨政府會接受在英國本土和北愛之間設立海關。

如今，強生版協議取代了前首相梅伊版協議中有爭議的邊界備案措施。根據新協議，一方面，北愛將作為英國關稅領土的一部分，與英國其他地區同步退出歐盟關稅同盟；另一方面，北愛與愛爾蘭之間不設硬邊界，邊界無海關口岸，貨物邊檢將在運送貨物的港口進行。同時，貨物凡進入北愛地區仍將遵循歐盟各項檢查標凖。

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一年前，強生與其他四名反對英國歐盟進一步整合的人發了一封聯名信，這封信寫道，讓北愛繼續遵守歐盟規定「對我國作為主權國家的地位不利」。