反對派鬆動 強生版脫歐協議可能過關

2019-10-18 22:10 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／即時報導



英國國會下院定19日開特別院會，表決首相強生與歐盟達成的脫歐協議草案，最新跡象顯示，反對勢力正在瓦解，強生版協議可能有驚無險過關。

英國前首相卡麥隆認為，強生版協議會過關，他17日晚間在英格蘭北約克郡說，「強生應該過得了國會這一關，只是會很驚險」。

執政保守黨的友黨「北愛民主統一黨」（DUP）已表明不支持協議，所以強生需要另一批人支持，包括在野工黨、保守黨內堅持與歐盟斷乾淨的脫歐強硬派，以及上月因投票贊成「班恩法案」而被他自己開除的保守黨議員。依照班恩法案，強生若未能在本月19日前與歐盟達成脫歐協議，就必須要求延後脫歐。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

英國天空新聞報導，「有明確跡象顯示，反對強生版脫歐協議的勢力正在消解」。泰晤士報分析說，目前英國下院有286名議員支持這份協議，297名反對，56名尚未表態。強生版協議共需要320名議員支持才能過關。

強生已開始對不同群體各個擊破。他威脅將不支持協議的保守黨脫歐強硬派議員開除，另外告訴那些已遭開除的保守黨前議員說，如果他們支持強生版協議，黨可能重新接納他們，此外，在勞工權益方面，已向工黨議員讓步，希望爭取他們支持。

保守黨脫歐強硬派議員共有28人，在前首相梅伊三度表決脫歐協議時，都投下反對票，不過衛報說，這些人還未表態反對強生版協議，「讓首相府有了希望，也許他們這次會支持強生」。

脫歐強硬派之中，有些議員已表態說，可能會支持強生版協議。詹金說：「這看起來比梅伊版協議好很多。」布里格登說，強生版協議「不論從哪方面來看，都是徹頭徹尾的脫歐」。