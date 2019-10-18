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反對派鬆動 強生版脫歐協議可能過關

2019-10-18 22:10聯合報 編譯李京倫／即時報導

英國國會下院定19日開特別院會，表決首相強生與歐盟達成的脫歐協議草案，最新跡象顯示，反對勢力正在瓦解，強生版協議可能有驚無險過關。

英國前首相卡麥隆認為，強生版協議會過關，他17日晚間在英格蘭北約克郡說，「強生應該過得了國會這一關，只是會很驚險」。

執政保守黨的友黨「北愛民主統一黨」（DUP）已表明不支持協議，所以強生需要另一批人支持，包括在野工黨、保守黨內堅持與歐盟斷乾淨的脫歐強硬派，以及上月因投票贊成「班恩法案」而被他自己開除的保守黨議員。依照班恩法案，強生若未能在本月19日前與歐盟達成脫歐協議，就必須要求延後脫歐。

英國天空新聞報導，「有明確跡象顯示，反對強生版脫歐協議的勢力正在消解」。泰晤士報分析說，目前英國下院有286名議員支持這份協議，297名反對，56名尚未表態。強生版協議共需要320名議員支持才能過關。

強生已開始對不同群體各個擊破。他威脅將不支持協議的保守黨脫歐強硬派議員開除，另外告訴那些已遭開除的保守黨前議員說，如果他們支持強生版協議，黨可能重新接納他們，此外，在勞工權益方面，已向工黨議員讓步，希望爭取他們支持。

保守黨脫歐強硬派議員共有28人，在前首相梅伊三度表決脫歐協議時，都投下反對票，不過衛報說，這些人還未表態反對強生版協議，「讓首相府有了希望，也許他們這次會支持強生」。

脫歐強硬派之中，有些議員已表態說，可能會支持強生版協議。詹金說：「這看起來比梅伊版協議好很多。」布里格登說，強生版協議「不論從哪方面來看，都是徹頭徹尾的脫歐」。

DUP希望北愛爾蘭與英國其他部分一起脫歐，而不是繼續遵循歐盟規範，副黨魁陶茲說，強生「為了達成協議不惜代價」。

英國北愛爾蘭靠近愛爾蘭的邊界圍籬上，16日掛著反脫歐標語「50年了…英國脫歐會侵...
英國北愛爾蘭靠近愛爾蘭的邊界圍籬上，16日掛著反脫歐標語「50年了…英國脫歐會侵犯我們的權利」。（路透）
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