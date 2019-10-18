影／深海生物開趴！鯨魚屍體沉海底 被吃到剩白骨

2019-10-18 17:06 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ╱即時報導



美國深海研究船「鸚鵡螺號」近日前進加州外海，現場直播本季最後一次潛航調查，16日在海床拍到一個鯨魚屍體，周圍還有一群章魚、清道夫魚跟食骨蠕蟲在大快朵頤，享用這個「天上掉下來的禮物」。

非營利組織「海洋勘探信託組織」（The Ocean Exploration Trust，OET）表示，鸚鵡螺號當時正在蒙特雷灣國家海洋保護區（Monterey Bay National Marine Sanctuary），操作一對無人潛水器（ROVs）探索戴維森海山（Davidson Seamount），拍攝此前未曾踏足過的深水區。原本是打算尋找雌章魚等活體標本，卻意外拍到這個海底奇景。

「這是探險最讓人興奮的事情之一，」鸚鵡螺號探險隊領隊雷內奧特（Nicole Raineault）表示：「我們永遠不知道我們會找到什麼，船上與岸上都有一群學者專家協助解答。」

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《Business Insider》報導，這個鯨魚遺體位於水下約3000公尺，研究人員推估，鯨魚殘骸約有4至5公尺長，從剩餘的鯨脂、鯨鬚和部分臟器研判，初判有可能是鬚鯨，還是秋季才掉落到海床上。