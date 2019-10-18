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北陸新幹線東京到金澤25日全線復駛

2019-10-18 15:51聯合報 記者陳智華╱即時報導

NHK報導，日本北陸新幹線營運商JR東日本今天宣布，本月25日起，北陸新幹線東京到金澤全線復駛。

颱風哈吉貝侵襲日本，造成長野縣長野市千曲川氾濫成災，導致北陸新幹線機廠內10列列車泡水，占了北陸新幹線所有列車的三分之一。北陸新幹線「長野」到「上越妙高」這一段，因為設備淹水而停駛。

JR東日本說，雖然25日起全線復駛，東京到金澤直達車的運能預估可達平常的九成，發車的時間表本月23日會公布。

千曲川氾濫淹水達10公尺深，JR長野新幹線車輛中心有10個編組（10列）的北陸新...
千曲川氾濫淹水達10公尺深，JR長野新幹線車輛中心有10個編組（10列）的北陸新幹線列車成了泡水車，占全部車輛的三分之一。歐新社
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