英國央行副總裁：若平順脫歐 利率將上調
2019-10-18 14:42
經濟日報 編譯黃淑玲
英國央行副總裁Dave Ramsden說，如果英國首相強森和歐盟才剛談妥的協議能得到國會支持，使得英國脫歐得以平順過渡，英國升息將會放上檯面列入考慮。
此報導發布後，英鎊兌美元跌幅由0.4%收斂為0.2%，報1.2865美元。
Ramsden表示，儘管因為數月來不確定性、全球經濟遇上逆風損及英國經濟，央行準則中明列的平順脫歐，利率將有限地逐步上調原則依舊有效。不過，英國央行不會討論升息的確切時間架構，以有限的、漸進的方式進行是合理的。
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他的言論明顯較為鷹派，與先前有其他英國央行官員覺得即便最後有協議脫歐，英國降息反而比較可能的發生。
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