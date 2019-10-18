影／敘北「停火」美土不同調 美官員嘆：土耳其贏很大

2019-10-18 13:37 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ╱即時報導



美國副總統潘斯17日會晤土耳其總統厄多安後宣布，土軍入侵敘利亞北部的攻勢將「停火」（ceasefire）5日，讓敘利亞庫德族部隊有時間撤出土方畫定的敘土邊境安全「安全區」。但土耳其政府卻說這只暫停行動、並非停火，雙方顯然有認知上的落差。

潘斯指出，土耳其的「和平之泉」行動將暫停120個小時，美方已開始著手安排，讓庫德族防衛武力「人民保護部隊」（YPG）安全撤出超過30公里的「安全區」地帶。在這段期間，美國不會進一步制裁土國。只要行動一結束，土耳其就同意永久停火，屆時美方還會撤回14日實施的制裁措施。

不過，土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）卻說，美國已接受土國行動與目標的合法性，現在只是讓「庫德族工人黨/人民保護部隊」（YPG/PKK）離開安全區；「和平之泉」行動不會停止、只是暫停（pause），也不是「停火」。

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卡夫索格魯強調，「停火」只限於雙方都是合法勢力，土軍暫停行動目的是讓「恐怖分子」（指YPG/PKK）離開安全區，何況這本來就是作戰的目的。只有全部的恐怖分子都離開安全區後，作戰才會結束。

參與這項談判的美國敘利亞特使傑佛瑞（James Jeffrey）承認，敘北庫德族將割讓一大塊土地給土耳其，「他們無疑希望留守這片土地，但我們評估認為他們的軍力守不住」，他也說，這項協議有助於控制混亂的局勢。

儘管美土雙方不同調，但美國總統川普聞訊卻表示，無論媒體怎麼樣試圖淡化，這仍然是了不起的成果，讓各方皆大歡喜。