美元跌得不輕 英鎊起落後回檔 英脫歐協議還差國會一關

2019-10-18 08:01 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／即時報導



英鎊在紐約午後回吐稍早大部分漲幅，因在英國國會於周六表決脫歐協議前，交易員對英鎊進一步上漲的預期出現逆轉。美元大跌，大宗商品貨幣漲幅居前。

紐約時間下午5:00，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.4%至97.607。

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英鎊兌美元稍早觸及五個月高位，因英國與歐盟達成協議的消息推升風險偏好。接著，因為英國國會是否會批准這項協議引發市場猜測，英鎊先是大跌，然後小幅反彈。

英鎊兌美元升值0.3%至1.2868美元，稍早一度下滑0.6%至1.2750美元。本月仍上漲約4.7%

同時，在美國經濟數據疲軟及風險情緒回升的情況下，美元觸及7月以來最低水平 。

新興市場貨幣上漲，因土耳其和美國達成協議，在敘利亞暫時停火。美元處於守勢，也因費城聯邦準備銀行企業前景調查指數下降，反映商業狀況放緩，另一份報告顯示美國製造業產值創五個月來最大跌幅。

歐元兌美元上漲0.5%至1.1122美元，稍早一度上漲0.6%至1.1140，為8月26日以來最高。

美元兌日圓下跌0.1%至108.67日圓。美元兌加幣跌0.5%至1.3135加幣。