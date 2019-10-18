企業財報亮眼 地緣政治風險降低 美股全面上揚
2019-10-18 07:01
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
美股周四上漲，一系列企業財報優於預期，加上地緣政治風險降溫，推升美股接近紀錄高點。
道瓊工業指數收漲24.18點或0.09%，至27,26.16點；標普500指數上漲8.28點或0.28%，報2,997.97點；那斯達克指數收漲32.67點或0.4%，漲至8,156.85點。
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英國和歐盟就英國脫歐協議達成共識，向結束英國脫歐的不確定性邁進一步。北京和華府發表樂觀聲明，令外界對兩國達成第一階段貿易協議、緩和中美貿易戰的希望升高。土耳其同意暫停對敘利亞的進攻，允許庫爾德武裝部隊撤出。
經濟方面，一連串令人失望的數據，令市場擔心即美國歷史上持續最長的經濟擴張可能正在失去動能。美國新屋開工、工業生產和大西洋沿岸中部地區的製造業產出，都低於預期。
Wedbush Securities高級副總裁Stephen Massocca表示：「土耳其停火協議被視為正面發展，對市場來說是個好消息。」
周四一連串企業財報提振美股，摩根士丹利第三3度獲利優於預期，主因債券交易和併購顧問業務的推動，股價上漲1.5%。串流媒體Netflix股價上漲2.5%，該公司第3季訂戶數量出現反彈。
漢威聯合國際（Honeywell）股價上漲2.4%，地緣政治的積極發展，蓋過該公司財報不如分析師預期的影響。
IBM股價挫跌5.5%，拖累道瓊指數，因該公司上季營收不如預期。
據路孚特I/B/E/S數據，分析師預計標普500指數成分股公司第3季度獲利將下降2.9%，是2016年結束盈利衰退以來首次出現年比下降。不過迄今已公布第3季度財報的63家標普500指數成分股中，82.5%優於預期。
Stephen Massocca表示：「目前為止企業財報表現不錯，投資人將密切關注Google、亞馬遜、臉書等公司的財報。」
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