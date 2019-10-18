布魯塞爾勝利凱歸 英首相強森回國還有最硬的一仗要打

2019-10-18 06:36 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／即時報導



英國首相強森在布魯塞爾暫享的榮耀時刻過後，如今回到倫敦將面對艱困的政治現實：他仍然需要說服國會同意他達成的脫歐協議。

關鍵時刻將出現在下議院難得於周六召開的臨時會期上，屆時投票結果難以預料，因為強森在下議院並沒有掌握多數席位。

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強森需要贏得北愛爾蘭民主統一黨的支持，但是該黨已經表明堅決反對強森周三與歐盟達成的協議。如果要獲勝，強森還必須說服自己黨內持反對意見的成員、或者足夠多的反對黨--工黨的政客支持他。

約翰遜周四在布魯塞爾的記者會上說：「這是我們民主派在英國實現脫歐的機會，人民對盼望已久。」他不願答覆如果投票沒有通過他會怎麼做。

此協議若在國會遭到否決，可能引發英國近代史上前所未有的政治危機：儘管歐盟領導人為延長英國脫歐時間留下可能性，但強森堅定拒絕將退歐推遲至10月31日之後。在沒有達成協議的情況下，任何脫離歐盟的嘗試都可能面臨法律挑戰，他可能不得不透過國會大選由選民對此計畫進行表決，或者舉行第二次全民公投。

由於北愛爾蘭民主統一黨表示無法支持該協議，因此在國會中支持和反對協議的兩派非常接近。民主統一黨反對北愛爾蘭受到與英國其他地區不同的對待。

根據強森的計畫，北愛爾蘭仍將遵守歐盟的某些單一市場規則，以消除在愛爾蘭邊境上實施海關檢查的必要性。這實際上相當於在愛爾蘭海設置了海關邊界。

約翰遜需要從大約75名可能被說服的議員中爭取大約61票，這將涉及說服自己黨內的一些持反對意見的人加入他的陣營，才能不管10名民主統一黨議員做出什麼決定。

有跡象表明，曾否決了前任首相梅伊脫歐協議的一些議員，包括自稱為「斯巴達」集團的強硬派脫歐團體的領導人Steve Baker正在向約翰遜靠攏。