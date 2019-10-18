無懼脫歐風險！麥拉倫執行長：將續留英國生產
2019-10-18 02:25
經濟日報 編譯陳律安
／綜合外電
英國超跑車廠麥拉倫汽車（McLaren Automotive）執行長弗萊維特15日表示，儘管面臨英國脫歐的疑慮，麥拉倫汽車將繼續留在英國生產，這個決定「合乎邏輯」。
弗萊維特在新加坡的2019年富比世全球執行長研討會場邊，接受CNBC訪問說，麥拉倫只需要一處能年產5,000輛車的製造據點，除此之外的其他舉措，都不符合經濟效益。
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他說，麥拉倫是道地的英國公司，在英國成長並茁壯，因此留在英國最合乎邏輯，也最符合商業考量的決定。
隨著英國10月31日的脫歐時限逼近，英國及歐盟對脫歐協議草案達成共識的消息，激勵英鎊兌美元17日盤中強升。不過，金融服務業者今年稍早已因脫歐疑慮，將逾上兆美元的資產轉移至歐盟，並考慮把業務部門從英國搬遷至歐洲其他地方。
弗萊維特說，長遠來看，無論英國是否脫歐，麥拉倫都能「同樣成功」，「真正的疑慮是（要如何）安度短期動盪與不確定性」。
他表示，若英國最後是無協議脫歐，那麼將無法得知脫歐後首日的貿易安排，從而造成重大干擾，包括零件供應鏈買進的進貨時間、出口汽車的流程等，對營運及現金流都有莫大影響。
弗萊維特說，麥拉倫汽車能在許多不同情勢下建立偉大的事業，但不知道要怎麼規劃業務、無法預做準備，才是危險之處。
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