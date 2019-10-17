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容克一句話 暗逼英國國會埋單脫歐協議

2019-10-17 23:01聯合報 編譯張佑生╱即時報導

英國歐盟17日宣布達成脫歐協議，英國國會訂於19日表決，如果否決，首相強生依法必須再次申請延後脫歐。

不過，歐盟執委會主席容克卻說，雙方已經有協議，就沒有再延後的必要了。英國媒體解讀，容克這番話似乎在逼國會埋單，因為容克似乎暗示，如果英國國會否決提議，歐盟也不會同意英國再次延後脫歐。

強生（左）與容克（右）17日在共同記者會上相談甚歡。法新社
強生（左）與容克（右）17日在共同記者會上相談甚歡。法新社
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