英歐敲定分手協議 3情境決定英鎊命運

2019-10-17 22:13 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



英鎊究竟會升破1.3美元或貶破1.2美元，端視英國脫歐協議能否過關，使無協議脫歐疑慮煙消雲散。路透 分享 facebook

英國與歐盟達成英國脫歐（Brexit）協議，激勵英鎊17日盤中漲破1.29美元。分析師預期，若接下來這項協議獲英國國會通過，英鎊匯率還會躍上更高價位。

在英國首相強森宣布與歐盟達成協議後，英鎊兌美元匯率一度衝上1.2991美元，是5月來最高。歐盟執委會主席容克爾稍後也證實，雙方的確已達成協議。

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英國國會可望在周末期間表決這項協議。分析師認為，若獲國會批准，英鎊可望升破1.30美元，甚至有可能飆到1.35美元。

然而，北愛民主聯盟黨（DUP）已表明不支持此協議，導致英鎊從盤中高點拉回到1.2772美元。

Caxton資深分析師布朗接受MarketWatch訪問時表示，未來英鎊走勢是強是弱，將取決於脫歐協議能否在國會過關。以下是三種可能的情況：

1. 英國國會通過此協議，解除「無協議脫歐」疑慮，可望激勵英鎊大幅飛越1.30美元大關。 2. 若在國會過不了關，英鎊可能滑落到1.25美元，因為屆時是否延長英國脫歐期限，或舉行大選的不確定性又將回頭糾纏市場。 3. 萬一陷入「無協議脫歐」情況，英鎊可能崩跌到1.20美元，甚至跌破這個價位。英國央行曾表示，「無協議脫歐」可能把英鎊推向接近與美元平價。

英鎊曾在8月貶破1.21美元，跌落兩年半來谷底，當時強森揚言無論能否與歐盟達成協議，都將在10月31日最後期限前退出歐盟。

金融市場對「無協議脫歐」戒慎恐懼，近幾個月來英鎊波動加劇，即反映交易員隨最新消息顯示「無協議脫歐」機率的升或降而起舞。

若是英國脫歐協議過關，可能解除「無協議脫歐」警報，終結近幾年來揮之不去的不確定性。

金融顧問公司deVere執行長葛林說：「如果此協議獲國會背書，英鎊可望大幅躍升，可能至少升到1.35美元，因為終結無協議脫歐和不確定性再延續數月的展望。」

若是如此，葛林預期，英國股市也將迎來一波大漲行情，不過，英鎊勁升可能限縮出口商股價漲幅。

ING歐洲、中東與非洲區（EMEA）首席外匯策略師柯帕塔說，英鎊貶值風險已「大幅降低」，但目前升值空間仍「有限」，至少對歐元是如此，因為協議是否過關還有變數。