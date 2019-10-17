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路透獨家：衛星影像顯示 中國航母製造廠基建大幅擴充

2019-10-17 16:52聯合報 編譯馮克芸／即時報導

路透17日報導，美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）取得一批上個月攝得的中國大陸江南造船公司的衛星影像，影像中出現大陸第一艘全尺寸航空母艦和其他幾艘大型船艦。CSIS分析家說，這艘航母的船身應在12個月內完工，未來可能移往一個新建港口進行裝備。

先前有相關報導曾指出，這可能是大陸第三艘航母，規模或許是亞洲最大。

CSIS分析家福納樂（Matthew Funaiole）說，影像中最讓人意外的是，周邊基礎建設大幅擴充，「很難想像這些全只為了一艘船艦而設」，「看來更像是為多艘航母或其他大型船艦所設的專門空間。」

美國戰略與國際研究中心提供給路透的衛星組合照片，顯示過去一年來上海江南造船廠一艘...
美國戰略與國際研究中心提供給路透的衛星組合照片，顯示過去一年來上海江南造船廠一艘航母的建造進展。由左至右的影像拍攝時間分別是2018年10月3日、2019年4月17日、2019年9月18日。路透
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