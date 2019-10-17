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分析：電話門和敘利亞撤軍 皆反映川普的「即興外交」

2019-10-17 15:55世界日報 編譯盧炯燊／綜合16日電

美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社
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美國總統川普因為烏克蘭電話門遭到彈劾調查，與突然宣布從敘利亞北部撤軍導致該區域局勢混亂，兩起事件看似無關，然而實際是貫穿了一個共通點，就是川普的即興外交政策。

兩項行動都反映出，川普愈來愈傾向憑自己的直覺行事，而不是聽取外交及國家安全顧問的意見；然而這種做法，使美國盟友大感不安，讓敵人壯膽。

但川普認為，他這樣的外交政策可以在明年大選吸引選民，但批評者則認為，他無疑將美國的國家安全賭上一把，也使美國說的話，在世界舞台上變得毫無價值可言。

儘管兩黨都在猛烈批評，但川普的反應是堅持己見，我行我素。

川普堅稱，他7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基通電話，沒有做錯，雖然現已成為啟動彈劾程序的調查核心；在敘利亞方面，川普堅稱，目前的情況比以往大部分時候都好，更辯稱美國不應該成為世界警察，但在上周末，他終於承認在敘利亞北部撤軍問題上，形同「孤島上的一個人」。

此外，眾院16日也以345票對60票，責川普撤軍行動。

不少外交政策專家認為，川普的政策制定方法是退步的做法，他沒有聽取專家的意見，而是以自己的直覺為依歸。

曾向布希、歐巴馬及川普政府及國會議員提供外交政策意見的杜波維茨(Mark Dubowitz ) 認為，「這是徹底的失敗」。他指出，川普一直在做同樣的事，就是在沒有徵詢顧問、幕僚的意見下作出決定，然後每個人都是匆匆為他彌補錯誤，就以今次為例，財長米努勤說要制裁土耳其、副總統潘斯及國務卿龐培歐要趕往區內調解。

在通話門上，川普只是聽從私人律師及好友朱利安尼，而不是經驗豐富的職業外交官。

但川普對此堅稱做得很對，原因正如他所說︰「我以此為基礎贏得了選舉，就是這樣。不管是好是壞，就是這樣。」

川普敘利亞烏克蘭
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