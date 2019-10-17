中資奈馬鐵路通車 肯亞將啟2期計畫

2019-10-17 14:11 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



奈馬鐵路通車將帶來更多發展機會，也會鞏固肯亞交通物流樞紐的地位。（photo by Wikimedia Commons） 分享 facebook 由中國承建的肯亞「奈洛比－馬拉巴標軌鐵路」（以下簡稱奈馬鐵路）第1期正式通車。肯亞總統甘耶達說，奈馬鐵路1期通車將為內陸及周邊烏干達、南蘇丹和蒲隆地等內陸國家帶來更多發展機會，也更鞏固肯亞作為地區交通物流樞紐的地位。並宣布第2期計畫啟動。然而也有人批評，鐵路成本恐使肯亞陷入債務泥淖。

一帶一路促進貿易

根據《CNN》報導，在肯亞獨立以來最大基礎設施的標準軌距鐵路（SGR）第1期耗時2年竣工後，連接首都奈洛比和奈瓦沙（拿酷戮郡）的鐵路線將於17日開放，暫時僅提供旅客服務。肯亞鐵路局長穆塞姆比·穆莫說，這條鐵路是由中國路橋建設公司（CRBC）建造的，造價15億美元。

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「鐵路項目資金來自中國進出口銀行。」穆莫說，「在過去2年中，每天都在運營，已運送200萬人次，目標是每年增加1千萬噸的貨運量。」「一帶一路」投入10億美元，影響力遍及亞洲、歐洲和非洲的基礎設施建設。在未來的幾年中，它應可連接其他6個東非國家，促使該地區實現國際貿易。

根據《美國之音》報導，中國駐肯亞大使吳鵬說，中國不僅向肯亞提供貸款，「我們還鼓勵中國企業在奈瓦沙和經濟特區投資。」鐵路目前每年從客運和貨運中產生7,500萬美元產值。以這種速度，貸款將在60年內還清。肯亞希望一旦鐵路與鄰國相連，收入就會增加。但還沒有第3期建設的時間表，政府也尚未獲得資金。

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