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影／菲律賓6.4強震增至5死 天搖地動畫面曝光

2019-10-17 12:27聯合報 編譯尤寶琪／即時報導

菲律賓南部民答那峨島，16日晚間發生規模6.4的強震，震央就在菲國總統杜特蒂家鄉「納卯市」西南方約50公里處，震源深度僅14公里，屬於淺層地震，臨近省分都可清楚感到強烈搖晃感，目前傳出至少5人死亡、77人受傷。

強震來襲，離震央僅69公里處的聖托斯將軍市（General Santos City）SM City購物中心劇烈搖晃，室內監視畫面可見，整個購物中心轟隆作響，架子上的物品被震落地面，不時還有碎片從天花板掉落，民眾嚇得到處竄逃。另一間同樣位在聖托斯將軍市的崖杉諾購物中心（Gaisano Mall）則是因地震爆發火災，幸好商場人員都已撤離，無人死傷。

位在震央北部30公里處的基達帕萬市，參加教堂聚會的信徒正在拍攝眾人高唱詩歌，捕捉到地震來襲瞬間，信眾紛紛奪門而出的畫面，沒多久當地電力也突然中斷，讓現場陷入一片漆黑。

目前已知，這起強震罹難人數增加到5人，包括在馬吉丹奧省（Maguindanao）達杜巴格拉斯鎮（Datu Paglas）一名女童被震垮的房屋壓死，及南納卯省（Davao del Sur）麥格塞塞鎮（Magsaysay）一名男童喪生。

另外據《新華社》報導，在馬基拉拉（ Makilala）有17人受傷，杜路南（Tulunan）、迪哥斯（Digos）等地則有至少60名傷者。

當局預估，接下來還會有強烈餘震發生，強震後已記錄到多達200起餘震。菲律賓政府首席地震學家索里頓（Renato Solidum）也建議居民檢查住家是否受損，如果出現損傷，最好不要在待在家中。

菲律賓南部民答那峨島16日晚間發生規模6.4的強震，離震央僅69公里處的聖托斯將...
菲律賓南部民答那峨島16日晚間發生規模6.4的強震，離震央僅69公里處的聖托斯將軍市的一間購物中心發生火災，所幸無人傷亡。歐新社
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菲律賓南部民答那峨島，16日晚間發生規模6.4的強震，震央就在菲國總統杜特蒂家鄉...
菲律賓南部民答那峨島，16日晚間發生規模6.4的強震，震央就在菲國總統杜特蒂家鄉「納卯市」西南方約50公里處。深度僅14公里，屬於淺層地震，臨近地區都可清楚感受強烈搖晃。美聯社
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強震地震菲律賓
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