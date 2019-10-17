抗爭升高！周五罷工巴塞隆納癱瘓

2019-10-17 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／巴塞隆納即時報導



西班牙最高法院10月14日對加泰隆尼亞獨立多位領袖判刑，引發加泰隆尼亞民眾抗議潮。民眾繼14日當日衝入巴塞隆納機場與警方發生衝突後，持續上街靜坐示威，15日晚間在巴塞隆納最主要街道「對角線大道」縱火，17日下午起更在該大道發動遊行，上萬民眾沿街高呼口號，要求西班牙政府釋放遭囚禁的政治領袖。

巴塞隆納機場14日、15日因民眾湧入抗議，部分航班取消。加泰隆尼亞地區主張獨立的執政聯盟發動巴塞隆納18日周五罷工，屆時所有大眾運輸系統、觀光景點、店面都不開放。

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加泰隆尼亞一直有從西班牙獨立的聲浪，2017年舉行獨立公投時，高達92%投票者贊成獨立，不過投票率為43%。領導這場獨立公投的9名領袖，14日遭西班牙最高法院判處9至13年有期徒刑，另外3名被告以抗命罪定罪，引發加泰隆尼亞民眾不滿。

14日衝突後，民眾在15、16日下午5時到位於對角線大道的加泰隆尼亞廣場等地靜坐抗議，部分現場也封街。原本靜坐抗議很平和，只喊「加泰隆尼亞獨立、加泰隆尼亞不屬於西班牙」等口號，但到16日深夜有抗議者在對角線大道放火，以高第建築等藝文景點著稱的巴塞隆納美麗氣氛，開始變得不同。

17日一早起，巴塞隆納處處可見警車來回，間雜救護車鳴笛，天空還有直升機盤旋。每天下午5時的抗議突然擴大，整條對角線大道封街，公車、客運因此得改道。

從小在巴塞隆納長大、從事大眾運輸業的璜說，以前民眾抗議都很平和，16日晚間卻有人縱火，「我從來沒看過巴塞隆納這麼醜陋」。他還指著警方用藍燈圍起的封街區域，叮囑觀光客千萬不要走進封街處，「會非常危險」。

17日晚間7時許，民眾開始在對角線大道遊行，參與者年齡層廣從少年到老年，不少人身披加泰隆尼亞有著藍底白星的紅黃條紋旗。

遊行從聖家堂前方街道開始，沿路不斷有民眾加入，大家高喊「釋放政治犯」、「街道是我們的」等口號，時而高唱加泰隆尼亞歌曲，一路走向加泰隆尼亞廣場。看到警方直升機飛到頭頂上方，不少人就指著咒罵或吹哨表示不滿。整條對角線大道都是白色紙張，那是抗議者向警方丟擲的捲筒式衛生紙。

「我們要求西班牙政府釋放遭判刑者！」與父母一起來抗議的卡塞說，西班牙政府判決不公，他們因此來表達意見，也會響應18日罷工。