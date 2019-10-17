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猶如連續劇！潤寅案驚爆水果禮盒藏金行賄 北檢押三人

英國脫歐協議繼續接近達成 希望今天可有成果

2019-10-17 07:41經濟日報 編譯黃淑玲／即時報導

英國歐盟的英國脫歐協議談判周三（16日）的進度依舊是「接近達成協議」。路透報導，歐洲理事會主席圖斯克說，雙方達成協議的基礎已就緒，理論上今天（17日）就可能產生協議。法國總統馬克宏也表示，雙方即將敲定協議，希望今天可以談成。

彭博資訊指出，周三英國與歐盟在愛爾蘭海關邊界的棘手問題上，取得進展，但仍有問題存在，特別是關於增值稅的徵收。

英國首相強森除了加緊在布魯塞爾與歐盟達成脫歐協議之外，回到英國國內仍需要致力確保談出來的協議能夠得到國會的批准。

英國脫歐協議能否在國會同意的關鍵少數政黨北愛爾蘭民主統一黨，周三已由領袖Arlene Foster出面否認外傳他們反對強森的脫歐案。

歐盟峰會今天與明天登場，強森也會參加這次會議。英歐雙方談判代表同時繼續緊鑼密鼓協商。彭博說，如果強森版的脫歐提案不能在周六（19日）前得到歐盟同意，他將被要求延遲脫歐。

反對英國脫歐人士15日在倫敦國會前抗議。 美聯社
反對英國脫歐人士15日在倫敦國會前抗議。 美聯社
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