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歐盟下令博通中止與六家業者的排他協議

2019-10-17 00:15經濟日報 編譯黃嘉洵 綜合外電

隨著歐盟正調查博通（Broadcom）是否妨礙市場競爭，歐盟監管機構要求，該半導體大廠須中止與六家電視機上盒與數據機製造商的排他協議。

金融時報（FT）報導，歐盟採用「臨時限制措施」（interim measures），迫使博通與合作廠商的排他合約必須中止三年，或是待歐盟結束調查。這是歐盟睽違20年首次祭出這個手段。臨時限制措施能在監管機構結束為期數年的調查前，要求企業不得與涉嫌阻礙競爭的公司合作。

歐盟競爭事務專員薇絲塔格表示，博通「乍看」在三個市場擁有主導優勢，且據稱正濫用其影響力。她指出，博通的合約看似能「強化」其市場地位，並使對手遭遇「無法挽回的傷害」。歐盟盼藉由約束博通的行為，能防止對產業造成「嚴重的負面影響」。

博通則駁斥歐盟執委會的指控，並表示將上訴到歐洲法院，但同一時間仍會遵循執委會的命令。

若歐洲法院裁定執委會能採行臨時限制措施，執委會勢必也會用類似的手段對付其他科技巨人。薇絲塔格說：「現在未必有一大堆案子等著用這個措施，只是多了一種手段。但若我們發現多起案件同時符合兩項市場壟斷行為，確實會更常採用臨時限制措施」。

半導體大廠博通 路透
半導體大廠博通 路透
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