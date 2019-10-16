南韓抵制日貨風潮延燒 9月訪日人數銳減近60%

2019-10-16 23:30 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



南韓抵制日貨潮持續延燒，南韓遊客對日本敬而遠之，使日本觀光產業遭受沉重打擊。兩國因歷史宿怨引起的爭端已擴散至貿易、投資甚至是軍事合作關係。

日本國家旅遊局（JNTO）16日公布數據，南韓9月赴日旅遊人數比一年前銳減58%，但日本上月接待的觀光客總人數增加約5%，主要受惠於上月舉行的世界盃橄欖球賽吸引全球遊客來朝聖，減緩了南韓遊客人數下滑的影響。

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JNTO表示，上月遊客人數的增長來自其他主要市場，包括陸客增加約25%，而英國遊客更成長逾80%，逼近歷史紀錄的將近50萬人。

數據也說，日本8月外國旅遊人數為六年內二度下滑， 主要受南韓遊客人數年減48%拖累。南韓遊客通常占日本外國觀光客25%，而在離南韓較近的日本西部地區，南韓觀光客的比率更高。