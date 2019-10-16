看膩脫歐歹戲拖棚 英國電視台推「零脫歐」頻道搶收視

2019-10-16 21:47 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 綜合外電



英國脫歐歷經三年跌宕起伏，英國天空新聞網（Sky News）相信部分觀眾已經受夠這齣分分合合的戲碼，因此押注設立一個沒有任何脫歐新聞的頻道，將創造新的收視商機。

自2016年脫歐公投舉行以來，英國政客便開始爭論如何以及是否該脫歐，一直到距離31日脫歐期限僅剩兩個禮拜的今天，事情仍未有定案。

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今年路透新聞學研究機構的報告顯示，英國逾三分之一受訪民眾拒絕收看新聞，大部分人將主因歸咎於英國脫歐。

天空新聞負責人萊利（John Ryley）表示，「零脫歐天空新聞」頻道是專為看膩脫歐歹戲拖棚的觀眾製作，「新的頻道會過濾頭條新聞並移除英脫議題，改以播報嚴謹獨立的新聞，讓觀眾從脫歐新聞中喘口氣。」但他也強調，「脫歐是有重大影響的歷史事件，我們會持續針對脫歐做全面的報導。」