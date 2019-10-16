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抗肥胖光禁糖水廣告不夠 祭這幾招才能治本

2019-10-16 18:29經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

彭博資訊報導，東南亞肥胖問題日益嚴重。鋻於肥胖問題將升高人命與財務成本，新加坡準備明年起從嚴管理可口可樂這類含糖飲料，將以比照香菸廠商的監管方式來管理包裝甜味飲料廠商。

曾幾何時，亞洲許多民眾還營養不足，但半世紀來的經濟發展和所得成長使情況改觀。然而，隨著都市化提升和引進西方高糖高脂高鹽飲食，肥胖問題也愈來愈嚴重。據統計，2010年至2014年，新加坡肥胖率大增24%，馬來西亞增27%，越南更激增38%。如今東南亞約占全球20%的糖尿病患者，過去20年來此區因心血管疾病而英年早逝的人數增幅也在全球名列前茅。肥胖相關疾病如今占全國醫療照護支出比率在印尼達15%，在馬來西亞達19%。

自明年起，新加坡將禁止高糖量飲料刊登廣告，並強制在產品標籤上註明健康警語，目標是減少糖的攝取量，進而降低相關的健康問題，例如糖尿病和心臟病。

不過，彭博專欄作家明特（Adam Minter）認為， 單是禁止高糖飲料刊登廣告，並不能解決問題；但若新加坡抗肥胖思維的格局更宏大，可能作為其他新興市場國家和新近已開發國家的模範。

明特指出，在肥胖症如瘟疫蔓延的今天，新加坡禁刊廣告和強制標註警語的計畫，當然合理；但若政府真的想降低糖攝取量，更立竿見影的辦法，是直接對製造商和消費者課徵含糖產品的產銷稅。

在開發中國家，例如墨西哥，消費者通常對產品價格敏感，因此開徵這種稅對抑制消費或改變製造商行為證明很有效。

明特說，在馬來西亞，光是威脅要開徵這種稅，就足以促使大馬飲料商F&N Beverages Marketing調整旗下70%產品的配方，以免必須調漲價格。

但長遠來看，開發中國家關切的目光必須跳脫包裝產品。東南亞各地的路邊小吃攤林立，消費者想吃含糖量高的點心和油炸食物，只要到這些小吃攤就能吃到，而且免稅。根本之道是推廣健康（或較健康）的飲食方式，這需要長期推動公衛教育宣導運動，最好能搭配學校的營養教育課程，馬來西亞就準備明年推出這類計畫。

這些措施都不易執行或代價不菲，但正如飲食控制，最終生活品質的改善，會證明一切的努力和犧牲是值得的。

泰國民眾在曼谷路邊小吃攤用餐、喝可樂。含糖飲料攝取量增加，已加重東南亞肥胖危機，...
泰國民眾在曼谷路邊小吃攤用餐、喝可樂。含糖飲料攝取量增加，已加重東南亞肥胖危機，促使大馬、新加坡等國採取因應對策。歐新社
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馬來西亞肥胖
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