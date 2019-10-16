土國足球員行軍禮 運動染政治惹議

2019-10-16 18:03 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



土耳其民族主義高漲，足球員行軍禮的行動引發各界撻伐。(Photo by影片截圖) 分享 facebook 土耳其足球員在賽後行軍禮，以示對軍隊的尊敬與支持！在土耳其軍隊進軍敘利亞之際，這個動作引發各界撻伐。歐洲足協規定禁止以語言或手勢傳達與運動無關的政治訊息，土耳其在11日的賽後被警告，沒想到14日再度行軍禮。這樣的行為反映出了土耳其國內民族主義的高漲。

法國表示不滿

作為土耳其14日的對手，法國表示強烈不滿。根據《CNN》的報導，法國的體育部長馬拉希尼亞努對此表示，土耳其足球員的軍禮破壞了運動家精神，要求歐洲足協進行懲罰性制裁，同時感謝法國警方確保這場比賽的安全。法國和德國12日即宣布不再販賣武器給土耳其，作為制裁土耳其入侵敘利亞。

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賽後土耳其足協的推特上傳一張全體足球員在休息室行軍禮的照片，旁邊的文字寫著：「將勝利獻給我們勇敢的軍隊與烈士。」

土國民族主義高漲

《BBC》指出，很多土耳其人民在社群網站都對軍隊表達支持。其中一篇推文：「在此提醒西方媒體和歐洲足協，行軍禮不是傳遞政治或種族主義的訊息，而是表達對軍隊的支持，這個國家是建立在軍人的鮮血上。」

民族主義的氛圍遍布土耳其全國上下，幾乎聽不到對於土耳其進軍敘利亞的批評，最大原因是政府對言論的掌控。土耳其總統埃爾多安向來將媒體視為政治宣傳機器，進軍之後土耳其的記者紛紛到邊境記述軍隊的英雄事蹟，這樣的報導感染了土耳其人民，使得民族主義高漲。

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