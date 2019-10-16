金正恩身騎白馬登白頭山 暗示將有「重大決策」

2019-10-16 15:59 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／即時報導



北韓官媒《朝中社》16日報導，北韓國家領導人金正恩「迎著白頭山的第一場雪，親自騎白馬登上白頭山」。南韓媒體與專家認為，這不僅是對內對外宣傳「勇於對抗」國際施壓，也有可能是暗示他「在思索重大決策」。

《朝中社》報導，金正恩獨自騎著白馬，在朝鮮勞動黨中央委員會領導幹部的陪同下，踏上「在北韓革命史上具有重大意義」的白頭山行軍路，隨行幹部目睹他在白頭山「所做偉大思索的每一瞬間，激情滿懷、歡喜沸騰」，堅信他將繪製「北韓革命將要取得跨越式發展的驚人作戰鴻圖」。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

目前不清楚《朝中社》文中所指「作戰鴻圖」的意義，但北韓將白頭山當成「抗日活動革命聖地」，每逢難關或重大政策宣示，像是處決張成澤、金正日逝世三周年、試射最大洲際彈道飛彈及南北韓恢復對話等事件前夕，金正恩都曾登上白頭山，因此具有重要的政治象徵意義。

分析師認為，金正恩此舉是對外聲明，北韓會對抗國際就核武及彈道飛彈計畫的制裁與施壓。美國加州明德大學蒙特雷國際研究學院（MIIS）北韓專家波拉克（Joshua Pollack）就指出，儘管《朝中社》新聞沒有特別提及，但北韓已經結束尋求放寬制裁，現在開始為2020年將登場的新政策做打算。