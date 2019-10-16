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金正恩身騎白馬登白頭山 暗示將有「重大決策」

2019-10-16 15:59聯合報 編譯周辰陽／即時報導

北韓官媒《朝中社》16日報導，北韓國家領導人金正恩「迎著白頭山的第一場雪，親自騎白馬登上白頭山」。南韓媒體與專家認為，這不僅是對內對外宣傳「勇於對抗」國際施壓，也有可能是暗示他「在思索重大決策」。

《朝中社》報導，金正恩獨自騎著白馬，在朝鮮勞動黨中央委員會領導幹部的陪同下，踏上「在北韓革命史上具有重大意義」的白頭山行軍路，隨行幹部目睹他在白頭山「所做偉大思索的每一瞬間，激情滿懷、歡喜沸騰」，堅信他將繪製「北韓革命將要取得跨越式發展的驚人作戰鴻圖」。

目前不清楚《朝中社》文中所指「作戰鴻圖」的意義，但北韓將白頭山當成「抗日活動革命聖地」，每逢難關或重大政策宣示，像是處決張成澤、金正日逝世三周年、試射最大洲際彈道飛彈及南北韓恢復對話等事件前夕，金正恩都曾登上白頭山，因此具有重要的政治象徵意義。

分析師認為，金正恩此舉是對外聲明，北韓會對抗國際就核武及彈道飛彈計畫的制裁與施壓。美國加州明德大學蒙特雷國際研究學院（MIIS）北韓專家波拉克（Joshua Pollack）就指出，儘管《朝中社》新聞沒有特別提及，但北韓已經結束尋求放寬制裁，現在開始為2020年將登場的新政策做打算。

另有專家推測，《朝中社》同日報導多圍繞經濟打轉，懷疑北韓可能快要進行太空發射，一方面可展現經濟與科技能力，又不像測試洲際彈道飛彈般挑釁。

北韓官媒《朝中社》16日報導，國家領導人金正恩「迎著白頭山的第一場雪，親自騎白馬...
北韓官媒《朝中社》16日報導，國家領導人金正恩「迎著白頭山的第一場雪，親自騎白馬登上白頭山」。由於北韓將白頭山與三池淵郡當成「抗日活動革命聖地」，金正恩的造訪被認為具有重要的政治象徵意義。美聯社
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北韓官媒《朝中社》16日報導，國家領導人金正恩「迎著白頭山的第一場雪，親自騎白馬...
北韓官媒《朝中社》16日報導，國家領導人金正恩「迎著白頭山的第一場雪，親自騎白馬登上白頭山」，並且發布多張照片，引發外界的揣測。法新社
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北韓官媒《朝中社》16日報導，國家領導人金正恩「迎著白頭山的第一場雪，親自騎白馬...
北韓官媒《朝中社》16日報導，國家領導人金正恩「迎著白頭山的第一場雪，親自騎白馬登上白頭山」，並且發布多張照片，引發外界的揣測。美聯社
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北韓彈道飛彈金正恩
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