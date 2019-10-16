雖聲援反送中 英警逮捕千餘抗爭者

2019-10-16 15:22 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



英國聲援反送中，自己國內卻禁止抗爭？英國警方14日下令，環保團體「反抗滅絕」應停止在倫敦的抗爭活動。這些氣候變遷抗議人士在倫敦政府大樓和主要金融機構，進行為期1週的公民不服從運動，近1,500人在示威活動中被捕。對此，從政界到民間都有許多批評。

「反抗滅絕」是藉由公民不服從運動，突顯氣候變遷和動植物物種加速消失構成的危險。共同創辦人之一的蓋兒·布萊德布魯克將她自己黏在運輸部的建築上，並推文：「正常的『反抗滅絕』人士已經被回收了。」

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根據《BBC》報導，儘管警方在倫敦範圍內禁止了「反抗滅絕」活動，但他們仍在繼續抗議。該組織表示，已採取初步對禁令進行司法審查，律師和政客也批評了逮捕行動。倫敦警察廳確認，已收到指控違反《人權法》的「訴訟前司法覆核函件」。倫敦市長薩迪克·汗則說：「我相信和平與合法抗議的權利必須始終得到維護。」

「抗議活動不應破壞人們的日常生活」，政府發言人這麼說。在根據《公共秩序法》第14條宣布了新禁令之後，警察於14日晚間開始從特拉法加廣場清除抗議者，該禁令要求「活動份子在倫敦中部時間21點前停止抗議活動，否則有可能被捕。」養老金領取者唱起貓王的歌：「這是一場暴動，我們的房子著火了！」

警察權越線

英國脫歐大律師喬·毛姆表示，此次逮捕是警察權「大大的越線」。而人權律師亞當·瓦格納則將其描述為「嚴酷而極端地下重手」；瓦格納在推文中說：「根據《人權法》，我們有權根據第10條的言論發表自由，並根據第11條享有自由集會的權利，只有在合法並符合比例原則的情況下才允許干涉。我認為警方太超過了。」

根據英國《獨立報》報導，「反抗滅絕」行動抗議當局計劃興建連接倫敦與伯明翰的880億英鎊「HS2」高速鐵路，表示此項目將摧毁或損害108處古老林地，包括一棵有250年的梨樹。「反抗滅絕」行動受到瑞典環保小鬥士桑柏格，以及研究溫度與海平面上升的學者支持。

「反抗滅絕」氣候變遷抗議人士進行公民不服從運動，將近1,500人被警方逮捕，從政界到民間都有許多批評。（photo by Wikipedia Commons） 分享 facebook

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