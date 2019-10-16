敘、土情勢一觸即發 俄國極力勸阻

2019-10-16 15:26 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



中東戰亂難以止息！美國近日將軍隊撤出敘利亞北部後，土耳其便希望能掃蕩庫德族軍隊，因敘利亞近日表態支持庫德族軍隊，敘、土兩國隨時可能爆發戰爭。作為敘利亞最堅實的盟友，俄國便出面喊話要雙方克制。外媒分析，撤出的川普讓以往親美的庫德族卻向親俄的敘利亞靠攏，將使美國在中東的反恐受挫。

根據《英國廣播公司》報導，駐敘利亞俄國大使表示，絕對不允許土耳其對庫德族的軍事行為，俄國自2015年就駐防敘利亞，近日也將在北邊邊境敘、土兩軍前線進行巡防，以避免雙方衝突。俄國國防部也證實，目前俄國正幫助敘利亞政府與庫德族進行協議，用庫德族領土換取敘利亞的軍事支援。

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《英國廣播公司》提到，雖然阿薩德不允許庫德族獨立，但是原則上對庫德族仍因共同打擊IS而採取親善態度。土耳其總統艾爾段仍堅持要將庫德族驅趕到安全範圍，否則不會罷休。土耳其目前仍把「敘利亞民主力量」（庫德族最大武裝力量）視為恐怖組織。

土耳其最可能採取軍事行動的第一步是攻下敘利亞北部大城曼比季，因此敘利亞軍隊也駐防敘利亞西北部、最靠近土耳其領土的大城。目前敘、土邊境已有數十人傷亡，至少16萬人流離失所。

《CNN》則提到，美國有官員分析，川普撤軍代表放棄了長期以來與庫德族對抗IS的反恐聯盟，不只如此，如果讓親俄的阿薩德重新掌控敘利亞，也會讓伊朗在中東的行動更加自由，更有利抵抗美國的經濟制裁。

川普從敘利亞北部撤軍，除了給土耳其機會，也讓俄國在中東有更深介入。（Photo on Wikipedia） 分享 facebook

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