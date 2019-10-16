加獨領袖遭判刑 巴塞陷入動亂
2019-10-16 15:27台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導
加泰隆尼亞獨立聲浪再起！近日領導加泰隆尼亞獨立的領袖群遭到判刑，最高需坐牢13年而引發當地民眾不滿。加泰隆尼亞大城巴塞隆納出現許多抗議人潮，與警察爆發衝突。這也讓西班牙最敏感的政治議題再度躍上檯面，西班牙將於11月再度舉行大選，加獨議題恐淪為各方焦點。
獨立領袖遭判刑
根據《半島電視台》報導，2年前領導加泰隆尼亞獨立公投的9位領袖近日遭西班牙最高法院以分離罪判刑。其中以加泰隆尼亞共和左翼主席容克拉斯判刑最重，面臨13年牢獄之災。他接獲判刑消息時表示，西班牙這樣做只會讓加獨的聲浪擴大。
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而現任加泰隆尼亞主席脫拉也對最高法院的判決表達不滿，認為加泰隆尼亞在現任政府領導下，已試圖回歸中央的領導，這次判決卻有熱臉貼冷屁股的感覺。他呼籲西班牙政府要儘速跟加泰隆尼亞政府展開對話。目前的示威人潮已交造成巴瑟隆納國際機場至少取消45個航班，機場陷入混亂。
大選恐受波及
西班牙的《在地報》則提到，加獨問題近來是西班牙需要面對最大的政治議題，雖然加獨的浪潮巨大，可是許多人也不想從西班牙轄下脫離，整個加獨會像是民族主義脅持的活動，反而讓外界對加泰隆尼亞政府或支持加獨者有「專制」的感覺。
《半島》則分析，已多次無法組閣的西班牙政府將於11月10日舉行大選，加獨所引發的政治浪潮仍會持續延燒。加泰隆尼亞不僅有自己的語言，還是西班牙最富庶的區域，對於近來需要提供債台高築的西班牙政府援助早已不滿，獨立的聲浪短期內仍難消停。
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