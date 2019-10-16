華郵：川普瞎搞 普亭變中東老大

2019-10-16 14:23 世界日報 編譯 世界日報 編譯 季晶晶 ／綜合15日電



中東局勢緊張，俄羅斯赫然變老大，各方都和俄羅斯總統普亭商量。由於美國撤軍敘利亞，分析家認為，現在要靠俄羅斯出面，節制土耳其。

俄羅斯赫然變成中東地區的老大，各方都找俄羅斯總統普亭商討事情。圖為普亭（左）14日造訪沙烏地阿拉伯，受到沙爾曼國王（右）熱情接待。（路透） 分享 facebook

華盛頓郵報報導，俄羅斯近幾年的靈活外交，使其在中東的地位上升到新高點，是各方都願意與其對談的唯一國家。例如，沙烏地阿拉伯和伊朗互有敵意，俄國與沙國和伊朗卻都維持友好關係。

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土耳其討厭敘利亞領導人阿塞德，俄羅斯身為阿塞德堅定盟友，卻剛賣一套防空飛彈系統給土耳其；普亭現在也想賣一套給沙烏地阿拉伯，外加一座核電廠。

沙國沙爾曼國王14日以21響禮砲歡迎普亭到訪沙國並展開會談，他說：「沙烏地阿拉伯感謝俄羅斯在此區和全球扮演積極參與的角色。」

分析家說，美國搞不清狀況、笨拙和失策，為俄羅斯打開中東的大門，特別是過去幾天。不談人權和透明度的俄羅斯與歐美國家不同調，大受歡迎。

普亭和中東各國領導人，包括敘利亞的阿塞德、土耳其的厄多安、伊朗的羅哈尼、以色列的內唐亞胡，都能找到共同點。俄國沒有因為去年沙國記者卡舒吉被謀殺一案，痛斥沙國王儲穆罕默德。

美國默許土耳其入侵庫德族控制區，給了俄國機會。俄國迅速說服庫德族和阿塞德政府談判並達成協議，阿塞德的部隊兵不血刃重回敘北庫德族控制區。這是俄國和阿塞德的大勝。

而土耳其和美國兩個北約盟友交相指責對方，反倒給了俄國更多見縫插針的機會，削弱西方國家的結盟。