急拆設施棄置營舍 紐時：美倉促撤軍可能費時數周

2019-10-16 11:58 聯合報 編譯 聯合報 編譯 馮克芸 ／即時報導



紐約時報報導，美國總統川普6日在國防部及駐敘美軍措手不及的情況下，宣布從敘利亞北部撤軍。美軍現在緊急拆除當地約12個基地及哨站的設施，計畫在幾周內，搭乘運輸機、直升機離開當地，或在車隊護衛下移往伊拉克，且在此過程中，可能需暫時增兵。

•美軍原部署狀況

在土耳其入侵敘北之前，美國特種部隊主要部署在敘利亞東北部約12個基地及哨站中，與美軍在敘利亞的庫德族夥伴相鄰；那些基地哨站分成東西兩個總部，各站都有防爆圍牆、基本建物及野戰營舍。

美軍駐在敘利亞北部科巴尼市郊的一個哨站。美聯社 分享 facebook

•如何開始撤軍

美軍必須一邊保護部隊安全通過周邊戰場，一邊拆除基地設施；東西兩個基地哨站總部可能獨立作業。

最早撤的單位是距離土耳其部隊最近的哨站，網路上15日流傳一支影片，顯示俄國記者站在敘利亞曼比季市（Manbij）西方一個美軍棄置的哨站中，駐在巴格達的美國聯軍發言人柯金斯上校（Myles Caggins）當日在推特證實，美軍已撤出曼比季市市郊。

美方官員說，那些部隊很可能移師伊拉克或約旦，部分可能調回美國。

•美軍帶走什麼、留下什麼

目前不清楚。留下的可能是基地的建物、營舍、桌子、健身器材及大型建築機具，帶走的是所有敏感物品，例如通訊機具、武器、裝甲車及重要文件。

上述影片中，可見美軍基地營帳內的桌上，還有未收拾的餐盤、瓶罐飲料等，一旁冰櫃內還有許多鋁罐裝飲料。美軍官員說，撤得越急，就會有更多設備留下或必須銷毀，這多半需視地面安全狀況而定。

•確切撤軍日期

美國國防部尚未收到從敘北撤軍的確切限期，但不具名官員透露，美軍計畫在「幾周，而不是幾天內」，完成整個撤軍作業。預料多數官兵將搭乘運輸機、直升機離開當地，或在車隊護衛下移往鄰近的伊拉克。

在敘北與美軍聯合執行任務的少數英國及法國特種部隊人員，料將在美國後勤支援下跟著一起離開當地。

•撤軍過程中風險？

最大風險之一可能是美軍遭土國支持的敘利亞民兵組織「自由敘利亞軍」（Free Syrian Army）攻擊。自由敘利亞軍在敘土邊界的許多地點，擔任土國部隊先鋒，且獲土國武器及空襲的支援。美國官員說，此民兵組織在紀律上不如土國正規軍，曾故意或不小心向撤退中的美軍開火。另一個風險則是來自潛藏的恐怖組織伊斯蘭國（IS）戰士。