親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
哈吉貝肆虐日本
美中貿易戰風雲
諾貝爾獎揭曉
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

恐中症蔓延中亞：哈薩克抗衡中國的「天朝恐懼

蔡英文韓國瑜差距 未來事件交易所：雙方差距只有$8

急拆設施棄置營舍 紐時：美倉促撤軍可能費時數周

2019-10-16 11:58聯合報 編譯馮克芸／即時報導

紐約時報報導，美國總統川普6日在國防部及駐敘美軍措手不及的情況下，宣布從敘利亞北部撤軍。美軍現在緊急拆除當地約12個基地及哨站的設施，計畫在幾周內，搭乘運輸機、直升機離開當地，或在車隊護衛下移往伊拉克，且在此過程中，可能需暫時增兵。

•美軍原部署狀況

土耳其入侵敘北之前，美國特種部隊主要部署在敘利亞東北部約12個基地及哨站中，與美軍在敘利亞的庫德族夥伴相鄰；那些基地哨站分成東西兩個總部，各站都有防爆圍牆、基本建物及野戰營舍。

美軍駐在敘利亞北部科巴尼市郊的一個哨站。美聯社
美軍駐在敘利亞北部科巴尼市郊的一個哨站。美聯社
分享

•如何開始撤軍

美軍必須一邊保護部隊安全通過周邊戰場，一邊拆除基地設施；東西兩個基地哨站總部可能獨立作業。

最早撤的單位是距離土耳其部隊最近的哨站，網路上15日流傳一支影片，顯示俄國記者站在敘利亞曼比季市（Manbij）西方一個美軍棄置的哨站中，駐在巴格達的美國聯軍發言人柯金斯上校（Myles Caggins）當日在推特證實，美軍已撤出曼比季市市郊。

美方官員說，那些部隊很可能移師伊拉克或約旦，部分可能調回美國。

•美軍帶走什麼、留下什麼

目前不清楚。留下的可能是基地的建物、營舍、桌子、健身器材及大型建築機具，帶走的是所有敏感物品，例如通訊機具、武器、裝甲車及重要文件。

上述影片中，可見美軍基地營帳內的桌上，還有未收拾的餐盤、瓶罐飲料等，一旁冰櫃內還有許多鋁罐裝飲料。美軍官員說，撤得越急，就會有更多設備留下或必須銷毀，這多半需視地面安全狀況而定。

•確切撤軍日期

美國國防部尚未收到從敘北撤軍的確切限期，但不具名官員透露，美軍計畫在「幾周，而不是幾天內」，完成整個撤軍作業。預料多數官兵將搭乘運輸機、直升機離開當地，或在車隊護衛下移往鄰近的伊拉克。

在敘北與美軍聯合執行任務的少數英國及法國特種部隊人員，料將在美國後勤支援下跟著一起離開當地。

•撤軍過程中風險？

最大風險之一可能是美軍遭土國支持的敘利亞民兵組織「自由敘利亞軍」（Free Syrian Army）攻擊。自由敘利亞軍在敘土邊界的許多地點，擔任土國部隊先鋒，且獲土國武器及空襲的支援。美國官員說，此民兵組織在紀律上不如土國正規軍，曾故意或不小心向撤退中的美軍開火。另一個風險則是來自潛藏的恐怖組織伊斯蘭國（IS）戰士。

在撤軍過程中，美國中央指揮部正準備向敘利亞增兵數百人，協助美軍在未來幾周安全撤出。

美軍證實15日已撤出敘利亞北部曼比季市，當地改由敘國政府部隊控制，圖為曼比季市的...
美軍證實15日已撤出敘利亞北部曼比季市，當地改由敘國政府部隊控制，圖為曼比季市的一個入口。法新社
分享

美軍敘利亞伊拉克土耳其特種部隊
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

為了這件事 美特種部隊罵川普 「美國良心的汙點」

2019-10-16 10:00

女執行長之死 家人怨聖荷西警方

2019-10-16 03:27

緊張了？ 川普痛批眾院彈劾調查不透明

2019-10-15 22:41

羨慕！加州禁中學生太早上學 晚些有益健康和學業表現

2019-10-15 14:24

俄亥俄15日初選辯論 4人恐是最後一次登場

2019-10-15 14:05

向富人拔毛！桑德斯、華倫 大打稅務戰爭

2019-10-15 14:03

民主黨震撼彈？ 白登陷苦戰 彭博思考再戰

2019-10-15 13:58

猛劈馬侃、燒桑德斯… 川普支持者拍影片自嗨挨批

2019-10-15 13:55

對戰川普！爭議白登需火箭筒… 金主們憂心忡忡

2019-10-15 13:54

FBI網路監視計畫 遭指違反隱私權

2019-10-15 13:45

加州首開全美先例：規定初中最早8點上課 高中8點半

2019-10-15 13:33

為閃動物開錯路 一家人誤闖美加邊境被警車團團包圍

2019-10-15 13:26

染毒7個月 陽光運動員變遊民

2019-10-15 13:17

射殺非裔裸男 白警豁免謀殺罪、但最多將面臨逾30年的監禁

2019-10-15 13:07

無視高院已封殺 人口普查局仍索要各州駕照資料

2019-10-15 12:51

誤殺非裔女 德州白警被捕控罪

2019-10-15 12:49

煽動失智病人互毆 療養院3看護被起訴

2019-10-15 12:40

各州有權制裁假社安卡工作移民？ 高院本周審理

2019-10-15 12:30

省很多、品質佳 美國人喜赴海外醫療觀光

2019-10-15 12:28

希爾作證：曾極力反對革職駐烏大使

2019-10-15 12:25

桑德蘭將作證：否認與烏交換條件 是轉述川普的話

2019-10-15 12:24

多州慶祝「原住民日」取代「哥倫布日」

2019-10-15 12:15

都是土耳其總統的錯！美防長：將施壓北約盟國制裁土國

2019-10-15 09:31

又怪別人！川普：庫德族故意放走IS囚犯

2019-10-15 08:29
看更多

熱門文章

媽媽拍兒女出遊照 細看才驚覺與「死神」擦身

2019-10-15 16:55

金髮女晨跑到一半竟「脫褲解放」 噁心畫面遭拍下

2019-10-15 20:06

哈吉貝颱風吹破天花板 日網友驚：未爆彈突然掉下來！

2019-10-15 16:52

荷蘭發現隱世與外隔絕家庭 9年未接觸外界

2019-10-16 05:28

日本「防洪神殿」4年來首度全面啟動 負責人提心吊膽

2019-10-15 17:40

女執行長之死 家人怨聖荷西警方

2019-10-16 03:27

親手埋葬早產死掉的女兒 心碎父竟從土裡挖出活女嬰

2019-10-15 15:37

雪莉驟逝 一窺韓流風光背後的黑暗

2019-10-15 22:01

巴隆周刊：iPhone 11好景恐是曇花一現

2019-10-16 02:04

他為婚禮試吃「炸魚餅」 喉嚨燙傷隔天窒息死亡

2019-10-15 14:51

為了這件事 美特種部隊罵川普 「美國良心的汙點」

2019-10-16 10:00

影／老翁臨走留下幽默遺言 葬禮上播出讓親友破涕為笑

2019-10-15 16:07

天才神釣手！8歲男童釣起314公斤虎鯊破22年紀錄

2019-10-15 17:16

日本風災已73死 8年來首次動員後備救災

2019-10-15 22:10

陸揚言若美國通過香港人權法將堅決報復 美股期指下跌

2019-10-16 09:00

越南旅行驚見「國軍迷彩服」 網笑翻：送洗送太遠？

2019-10-15 22:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top