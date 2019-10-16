親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
哈吉貝肆虐日本
美中貿易戰風雲
諾貝爾獎揭曉
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

怎樣的孤立無援 讓城市變成「小丑」化學池？

你買過嗎？荷蘭花市的黑心鬱金香球莖只有1%會開

2019-10-16 10:20聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

英國衛報報導，研究指出，荷蘭阿姆斯特丹知名花市賣的鬱金香球莖，只有1%會開花。

根據荷蘭皇家球莖種植者協會（KAVB）研究，消費者長期受到花市鬱金香花商欺騙，不但球莖開花率低，而且長出來的花裡面，只有一株和包裝上圖片一樣，甚至包裝裡的球莖數量比標示還少。

KAVB主席樂克（Rene le Clercq）表示，數百萬名觀光客及一日遊旅客受到欺騙。

阿姆斯特丹花市是該市最著名地標之一，該花市歷史起源於1862年左右。當年花卉商人駛船到阿姆斯特河，將小船停靠在運河上販賣。如今，花販將船隻固定在運河上，在船上搭起小型溫室販賣花卉。如今販賣的花不只限鬱金香，也販售水仙花、雪花蓮、康乃馨、紫羅蘭、牡丹及蘭花。

調查也發現，花商欺騙行為出現在阿姆斯特丹南邊的城鎮利瑟（Lisse），知名的庫肯霍夫花園（Keukenhof）就坐落於此。KAVB表示，在利瑟花街上購買的球莖，只有2%會開花。

400年前鄂圖曼帝國將鬱金香帶入荷蘭後，鬱金香已成為荷蘭的象徵，鬱金香球莖也在荷蘭經濟中也扮演重要的角色。

然而，樂克說，「鬱金香球莖欺騙行為已經存在20年了」。

KAVB主任霍根帝許克（André Hoogendijk）表示，受害者通常是旅客，「買到品質不好球莖的旅客不太可能再回來」。花市某花商表示，「花市絕對有人賣垃圾，這對每個人來說都不好，因為會讓整個花市名譽受損」。

荷蘭皇家球莖種植者協會指出，阿姆斯特丹知名花市賣的鬱金香球莖只有1%會開花。取自...
荷蘭皇家球莖種植者協會指出，阿姆斯特丹知名花市賣的鬱金香球莖只有1%會開花。取自臉書（@visitkeukenhof）
分享
阿姆斯特丹知名花市賣的鬱金香球莖只有1%會開花。路透
阿姆斯特丹知名花市賣的鬱金香球莖只有1%會開花。路透
分享

荷蘭
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

荷蘭發現隱世與外隔絕家庭 9年未接觸外界

2019-10-16 05:28

不再兔子跳！NASA公布新款太空衣 更合身且具延展性

2019-10-16 10:36

法國職場存在外貌歧視 舉證不易討論不足

2019-10-15 22:25

越南旅行驚見「國軍迷彩服」 網笑翻：送洗送太遠？

2019-10-15 22:16

雪莉驟逝 一窺韓流風光背後的黑暗

2019-10-15 22:01

瑞士今夏熱翻 加速冰川消融

2019-10-15 20:50

英最變態戀童犯獄中遭刺死 警朝謀殺方向調查

2019-10-15 18:41

蘇格蘭赦免男同性戀法生效 修正歷史錯誤

2019-10-15 18:39

泰住宅區驚見逾4公尺眼鏡王蛇 重達15公斤

2019-10-15 18:23

想受孕或懷孕前8周建議斷咖啡 降低流產風險

2019-10-15 17:44

媽媽拍兒女出遊照 細看才驚覺與「死神」擦身

2019-10-15 16:55

影／老翁臨走留下幽默遺言 葬禮上播出讓親友破涕為笑

2019-10-15 16:07

他為婚禮試吃「炸魚餅」 喉嚨燙傷隔天窒息死亡

2019-10-15 14:51

被嘲「軟弱無用」鐵筆狠擊頭逾30次殺妻 IT男報案扮傷心極醜惡

2019-10-15 10:56

虐待性侵200童最小僅6個月 「史上最恐怖戀童魔」獄中遭刺斃

2019-10-15 10:54

數位身分證很安全？愛沙尼亞曾遭駭 德國反個資存手機

2019-10-12 14:12

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

媽媽拍兒女出遊照 細看才驚覺與「死神」擦身

2019-10-15 16:55

金髮女晨跑到一半竟「脫褲解放」 噁心畫面遭拍下

2019-10-15 20:06

虐待性侵200童最小僅6個月 「史上最恐怖戀童魔」獄中遭刺斃

2019-10-15 10:54

哈吉貝颱風吹破天花板 日網友驚：未爆彈突然掉下來！

2019-10-15 16:52

日本「防洪神殿」4年來首度全面啟動 負責人提心吊膽

2019-10-15 17:40

荷蘭發現隱世與外隔絕家庭 9年未接觸外界

2019-10-16 05:28

女執行長之死 家人怨聖荷西警方

2019-10-16 03:27

北陸新幹線部分鐵路中斷 替代轉乘方案一次看懂

2019-10-15 10:48

親手埋葬早產死掉的女兒 心碎父竟從土裡挖出活女嬰

2019-10-15 15:37

他為婚禮試吃「炸魚餅」 喉嚨燙傷隔天窒息死亡

2019-10-15 14:51

雪莉驟逝 一窺韓流風光背後的黑暗

2019-10-15 22:01

史上最醜？女子秀家傳戒指 網友笑歪：這是門把！

2019-10-15 11:56

巴隆周刊：iPhone 11好景恐是曇花一現

2019-10-16 02:04

影／老翁臨走留下幽默遺言 葬禮上播出讓親友破涕為笑

2019-10-15 16:07

天才神釣手！8歲男童釣起314公斤虎鯊破22年紀錄

2019-10-15 17:16

紐時：駐敘美軍現已無路可撤 川普1930年代思維釀災

2019-10-15 11:16

日本風災已73死 8年來首次動員後備救災

2019-10-15 22:10

越南旅行驚見「國軍迷彩服」 網笑翻：送洗送太遠？

2019-10-15 22:16

歐盟限英國今晚交出新方案 否則沒有脫歐協議

2019-10-15 20:12

大陸證實 與美達初步貿易協議

2019-10-15 23:29

還在攀升！日風災死73人 淹萬棟房

2019-10-16 00:14

陸揚言若美國通過香港人權法將堅決報復 美股期指下跌

2019-10-16 09:00

被嘲「軟弱無用」鐵筆狠擊頭逾30次殺妻 IT男報案扮傷心極醜惡

2019-10-15 10:56

川普制裁擋得住土耳其攻勢？ 專家這麼說

2019-10-15 22:31

累積飛行里程將取消？英政府：應禁止以因應氣候危機

2019-10-15 15:03

企業財報發威 道瓊大漲237點 標普500指數創四周最高

2019-10-16 06:34

為閃動物開錯路 一家人誤闖美加邊境被警車團團包圍

2019-10-15 13:26

德國不排除華為參與5G建設 媒體點名幕後主使者

2019-10-15 16:40

美元走強、失業率創50年來新低，但美國經濟其實正在「半衰退」？

2019-10-15 16:25

體重的8倍 8歲男孩釣到314公斤大鯊魚！

2019-10-15 12:31

緊張了？ 川普痛批眾院彈劾調查不透明

2019-10-15 22:41

羨慕！加州禁中學生太早上學 晚些有益健康和學業表現

2019-10-15 14:24

效法香港反送中 加泰隆尼亞獨派到國際機場抗議

2019-10-15 23:10

北陸新幹線全線復駛約需一到兩周 運能減半

2019-10-15 18:20

川普制裁土耳其 厄多安不甩

2019-10-15 23:59

財報季鳴槍起跑 美股指數漲聲回應

2019-10-16 05:36

南海爭議 越共總書記阮富仲：主權絕不讓步

2019-10-15 22:26

讓庫克喊不舒服、支付巨頭「取消好友」，臉書幣大敗退，問題在4個不可控危機

2019-10-15 16:11

加州首開全美先例：規定初中最早8點上課 高中8點半

2019-10-15 13:33

道瓊漲破27000 企業財報亮麗

2019-10-15 23:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top