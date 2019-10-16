你買過嗎？荷蘭花市的黑心鬱金香球莖只有1%會開

2019-10-16 10:20 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



英國衛報報導，研究指出，荷蘭阿姆斯特丹知名花市賣的鬱金香球莖，只有1%會開花。

根據荷蘭皇家球莖種植者協會（KAVB）研究，消費者長期受到花市鬱金香花商欺騙，不但球莖開花率低，而且長出來的花裡面，只有一株和包裝上圖片一樣，甚至包裝裡的球莖數量比標示還少。

KAVB主席樂克（Rene le Clercq）表示，數百萬名觀光客及一日遊旅客受到欺騙。

阿姆斯特丹花市是該市最著名地標之一，該花市歷史起源於1862年左右。當年花卉商人駛船到阿姆斯特河，將小船停靠在運河上販賣。如今，花販將船隻固定在運河上，在船上搭起小型溫室販賣花卉。如今販賣的花不只限鬱金香，也販售水仙花、雪花蓮、康乃馨、紫羅蘭、牡丹及蘭花。

調查也發現，花商欺騙行為出現在阿姆斯特丹南邊的城鎮利瑟（Lisse），知名的庫肯霍夫花園（Keukenhof）就坐落於此。KAVB表示，在利瑟花街上購買的球莖，只有2%會開花。

400年前鄂圖曼帝國將鬱金香帶入荷蘭後，鬱金香已成為荷蘭的象徵，鬱金香球莖也在荷蘭經濟中也扮演重要的角色。

然而，樂克說，「鬱金香球莖欺騙行為已經存在20年了」。