獨派領袖遭判重刑 加泰隆尼亞爆衝突

加泰隆尼亞九名獨派領袖十四日遭西班牙最高法院判處重刑後，大批支持加泰隆尼亞獨立的民眾湧入巴塞隆納國際機場並堵住交通，抗議法院判決並試圖引發國際關注。示威者和警方隨後爆發衝突，衝突一直延續到十五日凌晨，另外還有群眾在加泰隆尼亞首府巴塞隆納市中心抗議，共有三人被捕，一百七十多人受傷，包括四十名員警。

加泰隆尼亞獨派群眾十四日在巴塞隆納國際機場示威，抗議西班牙最高法院對獨派領袖判決不公，與警方發生衝突。（法新社） 分享 facebook

十五日獨派再度發動抗議，堵住鐵公路交通。學生團體定十六日起罷課三天。西班牙機場管理局說，十四日巴塞隆納國際機場有一百一十架次遭取消，十五日則有四十五架次取消。

二○一七年發起加泰隆尼亞自治區獨立公投的九名領袖，十四日遭西班牙最高法院以煽動叛亂罪名，判處九至十三年有期徒刑。另外三名被告以抗命罪定罪，處以罰金但不會入獄。這十二名被告都否認不法。

加泰隆尼亞獨派群眾十四日在巴塞隆納國際機場與警方對峙，抗議西班牙最高法院將獨派領袖判處重刑。（路透） 分享 facebook

法院宣判後，獨派民眾響應社群媒體號召「讓加泰隆尼亞成為另一個香港」，湧入巴塞隆納機場抗議，吸引國際注意。示威者企圖突破警方拉起的大樓封鎖線，警察則用警棍還擊，並用催淚瓦斯驅散人群。數千旅客被迫滯留在機場，許多人乾脆拖著行李徒步離開機場，走在公路旁或田野間。

西班牙政府並對流亡國外的加泰隆尼亞自治政府前主席普伊格蒙特發出逮捕令。普伊格蒙特曾在記者會上說，加泰隆尼亞人是「鎮壓和報復策略」的受害者。

另外，還有數千獨派群眾十四日在巴塞隆納市中心抗議，阻擋街道及捷運站，高喊「這不是正義，這是報復」。

巴塞隆納足球俱樂部及加泰隆尼亞足球協會也譴責法院判決，要求用「對話及協商」解決當前局勢。