雪莉驟逝 一窺韓流風光背後的黑暗

2019-10-15 22:01 香港01 記者成依華／報導



雪莉10月14日輕生逝世，年僅25歲。圖／取自雪莉Instagram 分享 facebook

韓國女藝人、前f(x)組合成員雪莉（Sulli，原名崔真理）10月14日輕生逝世，年僅25歲，事件震撼整個亞洲演藝圈。韓流近年發展蓬勃，K-POP成功打入全球各地，但當地藝人患抑鬱症比率高、屢有輕生個案的問題，一直驅之不散，背後原因既包括當地演藝文化對明星的束縛多，更少不了在韓國社會尤其強烈的「ANTI文化」，對明星的網絡惡評攻擊甚至是實際的身體傷害，讓不少藝人極為困擾。在雪莉事件後，ANTI文化的問題再度受到關注。

雪莉事件轟動的原因，既因一個年輕生命的消逝，更在於她近年都是韓國網絡上飽受爭議與惡評的中心人物，她生前不幸患有抑鬱症，而此情緒病在韓國演藝圈從不少見。

研究：40%演員有抑鬱症

韓國女演員朴真熙過去修讀延世大學的碩士學位時，畢業論文是研究藝人的壓力和抑鬱情況，2009年，她調查逾260位藝人，包括月入超過1000萬韓圜的主角演員及月入超過100萬韓圜的配角演員，結果發現有39%受訪者自稱患抑鬱症，40%稱曾有輕生念頭。

研究指出，原因包括藝人的私生活過度曝光、網絡惡意評論、收入不穩定及藝人公衆形象與真實差距極大等。

藝人收入不穩定、私生活遭公開的問題，在全球演藝圈都有，但韓國藝人為了保持公眾形象而接受更多束縛、遭受網絡惡意評論的問題，則看來比其他地方更為嚴重。

藝人受到的束縛大

韓流成功在世界立足，既是靠藝人的歌舞表演吸引觀眾，也是靠包裝，韓國娛樂公司為了塑造旗下藝人「乖乖仔」、「乖乖女」的形象，設立的守則也非常多，令藝人受到的束縛也大。例如韓國法律與文化不容許賭博，明星自然不得觸碰此禁忌，但在此之外，還有其他種種，韓國女團BLACKPINK曾在節目上談起公司內部設下的禁令，便包括飲酒、食煙、去夜店、駕車、自行決定整容和談戀愛。

韓國明星面對的ANTI文化

韓星面對的另一問題更是帶有強烈惡意的「ANTI文化」，一些稱為「ANTI飯」（Anti Fan）的民眾，會對明星作出各種「攻擊」，事實上在過去年代，他們的行為更恐怖，如東方神起成員允浩曾遭「ANTI飯」在飲品落毒，要緊急送醫，或女演員尹恩惠過去所屬的組合BABY V.O.X，曾遭「ANTI飯」用裝有沙子的水槍射眼，結果尹恩惠受傷等。

在近年，極端的襲擊事件漸漸減少，但也有「遠距離」的攻擊，如以雷射燈向正在表演的明星射眼等，又或是在網上的大量惡意留言評論、散播謠言、設立Anti Cafe網站等。

在網絡年代，明星透過Instagram、Twitter等社交網站，與民眾的心理距離更加親近，在網絡上容易「零距離」地感受到粉絲的愛意，但同樣地，仇恨、惡意也一樣傳得快。

雪莉生前最後主持的節目，正是探討網絡惡意評論問題的《惡評之夜》。她2015年正式退出女子團體f(x)後，擺脫原有的偶像束縛及乖乖女形象，作風變得大膽，但在韓國保守社會引起連串爭議，她在社交網站上傳性感照片、提倡不穿胸罩的「NO BRA」運動等，引來大量網民惡評。

韓國明星控告網民例子不絕

韓國的娛樂經紀公司也意識到網絡惡評的問題，並希望採取法律行動制止，明星如雪莉、宋慧喬、李敏鎬、朴海鎮、IU、防彈少年團（BTS）等，都曾經控告網民惡意誹謗或造謠，但問題是禁之不絕，社會風氣並未變改。

韓國過去曾有網絡實名制，但除了遭法院裁定違憲外，實際上也無法大量減少惡評，很多躲在螢幕後的「鍵盤戰士」未有因為要實名留言而留手。

種種壓力讓不少韓星喘不過氣，在雪莉事件後，很多民眾也關心多位已公開表示患有抑鬱症的明星，如少女時代隊長太妍、AOA前成員草娥、今年5月曾試圖輕生幸獲救回的KARA前成員具荷拉等。

韓國輕生率高 OECD內排第一

據經濟合作暨發展組織統計，韓國（圖中最右）的自殺率在已發展國家之中最高，與第二的立陶宛（Lithuania）一起拋離其他國家。圖／取自經濟合作暨發展組織網站 分享 facebook

抑鬱症與輕生問題不止存在於韓國演藝圈，而是整個韓國社會，據經合組織統計，韓國2016年每10萬名人口，有24.6人自殺，比率屬經合組織國家之中最高，且與第二位的立陶宛（Lithuania）一起拋離其他國家。

過去分析認為，此與韓國社會競爭大、階級觀念重等有關，而這已不光是韓國娛樂公司面對的問題，而是總統文在寅要着手處理的社會問題。

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